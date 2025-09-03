Cómo aprovechar el eclipse lunar del 7 de septiembre: rituales y errores que debes evitar

El eclipse lunar del 7 de septiembre llegará con una energía poderosa que invita a cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito y a dar paso a nuevos comienzos. Sin embargo, para aprovecharla plenamente, es importante conocer qué rituales realizar y cuáles evitar.

Algunos astrólogos aseguran que la energía de los eclipses lunares puede ser un poco caótica e impredecible, por lo que recomiendan evitar los rituales de manifestación, y en su lugar hacer limpiezas energéticas.

Rituales para el eclipse lunar en piscis del 7 de septiembre

La energía de este eclipse te invita a liberarse de la energía estancada o de baja vibración, y para conseguirlo, te compartimos estos sencillos rituales:

Ritual de limpieza energética

Puedes sahumar los espacios de tu hogar con un poco de incienso o mirra, luego con un poco de palo santo, sella la energía, para conseguir un ambiente equilibrado y armonioso que permita la apertura de cosas nuevas.

Ritual de liberación

Las lunas llenas son especiales porque nos permiten soltar viejos patrones o relaciones que ya no están en sintonía con nuestra energía.

Para lograrlo, solo tienes que encender una vela blanca, tomar papel y lápiz para escribir las situaciones tóxicas que te abruman, y luego quemarlas y arrojar las cenizas a la tierra.

Introspección

También es el momento perfecto para crear un vínculo con tu interior, busca un lugar cómodo y en silencio para que puedas meditar y trabajar en ti misma.

Otra opción muy linda y saludable es salir al aire libre y conectar con la naturaleza, pues tiene el mismo propósito que la meditación.

También es importante que lleves un diario de sueños, durante los días previos al eclipse y después, podría experimentar sueños vividos con mensajes importantes que puedes canalizar.

Cómo aprovechar la energía del eclipse solar del 7 de septiembre GETTY IMAGES

Cosas que debes evitar hacer durante el eclipse lunar en piscis del 7 de septiembre

Por la energía del eclipse que consiste en cerrar ciclos, debes evitar hacer rituales de manifestación de cualquier tipo, evita cargar tus piedras como los cuarzos, pues la luna llena estará eclipsada y su energía no será tan positiva para atraer cosas nuevas.

Tampoco es el mejor momento para que inicies nuevos proyectos, los astrólogos recomiendan esperar a la luna nueva para que la energía esté positiva, y evita tomar decisiones precipitadas, pues más tarde podrías arrepentirte.

