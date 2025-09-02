Eclipse lunar en Piscis del 7 de septiembre: ¿cómo afecta a cada signo del zodiaco?

El eclipse lunar en Piscis, que tendrá lugar el 7 de septiembre y podrá observarse en diversas partes del mundo, promete remover la vida interior de las personas, según la visión astrológica.

Cuando ocurre un eclipse de luna, el Sol, la Tierra y la Luna se colocan en línea recta, y la sombra terrestre cubre parcialmente al satélite, generando una energía cósmica muy especial.

Eclipse de luna en Piscis, ¿cómo afectará a cada signo del zodiaco?

Este eclipse no solo promete afectar nuestras emociones, pues al ser en Piscis, el signo de la intuición y las emociones, podremos sentirnos mucho más emocionales y experimentar cambios significativos en nuestro interior.

Se dice que nuestra energía traerá finales que dejen espacio para nuevos eventos y emociones, y así le afectará a tu signo del zodiaco:

Aries

Tendrás que aprender a soltar el control para liberarte de la ansiedad, deja que la energía fluya en tu vida y así podrás manifestar lo que de verdad deseas.

Tauro

Tu valor y el dinero serán los temas primordiales para ti, prioriza lo que realmente es valioso para ti, esto preparará un nuevo mundo financiero para ti.

Géminis

Se viene el momento de tomar decisiones importantes en tu vida profesional, sé sincera contigo misma y toma las decisiones pensando muy bien lo que quieres, para evitar precipitarse.

Cáncer

Este eclipse trae para ti una energía transformadora, por fin reconocerás tu poder personal y esto se reflejará en tu vida personal y sentimental.

Leo

Por fin te darás la oportunidad de brillar con luz propia, pero también reconocerás el brillo de los demás, integrar tu luz y tu sombra te convertirá en alguien completamente nuevo.

Virgo

¿Cuáles son tus metas y sueños? Organiza tu mente y tus espacios para conectar con tu fuerza interior y aprender a escucharte.

Libra

Es momento de poner más atención a tu cuerpo y salud física, el eclipse te invita a buscar el equilibrio entre lo mental y lo físico.

Escorpión

Estarás más reflexiva que nunca, recuerda que no puedes controlar todo lo que deseas, si sueltas el control, podrás conectar con tu poder interior y sacar a la luz tu mejor versión.

Sagitario

Tendrás que aceptar las consecuencias de tus acciones y aprender de tus errores, esto no solo te ayudará a crecer como persona, también te permitirá cerrar viejas heridas.

Capricornio

Confía en ti y transfórmate en el arquitecto de tu vida, la temporada de eclipse te ayudará a descubrir o aprovechar mejor tus habilidades.

Acuario

La energía de esta temporada te permitirá conectar con viejas amistades y personas cercanas que te quieren y valoran, será una sacudida de emociones que traerá nuevas personas a tu vida, pero también debes soltar ciclos con personas que ya no conectan con tu energía.

Piscis

Tu intuición te ayudará a superar cualquier obstáculo para dar paso a tu siguiente nivel de crecimiento y conectar con quien de verdad quieres ser, ¡no temas a soñar en grande!

