Eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre: ¿cómo afectará a tu vida amorosa según tu signo zodiacal?

En temporada de eclipses, las relaciones suelen ser las más sensibles, y el eclipse solar trae movimientos que transforman la energía del amor según cada signo zodiacal.

September 19, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cómo te afectará el eclipse solar del 21 de septiembre en el amor según tu signo del zodiaco

Cómo te afectará el eclipse solar del 21 de septiembre en el amor según tu signo del zodiaco

Getty Images

El próximo 21 de septiembre ocurrirá el eclipse de sol en Virgo, un evento astronómico que removerá la energía entre nuestros vínculos personales más cercanos, poniendo especial atención en el amor y nuestras relaciones sentimentales.

¿Qué efecto causará el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre en el amor?

A nivel astrológico, el eclipse puede afectar principalmente en estas aspectos de nuestra vida sentimental:

  • Puede sacar a la luz sentimientos ocultos o verdades que no se han dicho.
  • Para muchos, será el momento de soltar vínculos que ya no vibran con la misma frecuencia, pero también se marcan inicios románticos inesperados.
  • Los vínculos existentes, se pondrán a prueba, si sus bases son firmes, podrían fortalecerse, de lo contrario, comenzarán un periodo de prueba.
¿Cómo te afectará el eclipse solar del 21 de septiembre en el amor según tu signo del zodiaco?

Así es como la energía del eclipse solar en Virgo afectará a tus relaciones románticas, según tu signo del zodiaco.

Aries

Es momento de dejar de ser tan exigente contigo misma y aprende a darte más amor, en cuanto a los vínculos, aprende a negociar con tu pareja, no solo se trata de dar o de recibir, tiene que haber equilibrio.

Tauro

Disfruta sin culpa, quererte a ti misma es lo primordial para tener relaciones más sanas. En pareja, no mates la chispa con críticas constantes.

Géminis

Honra tus emociones, no todo es análisis mental, también déjate sentir. En los vínculos, aprende a poner límites en tus vínculos familiares y en los sentimentales.

Cáncer

Cuida tu voz interior, no te hables con dureza, aprende a comunicarte sin adornar, y sin esconder lo que de verdad sientes.

Leo

Reconoce tu valor sin sentir que debes medirlo en dinero a aplausos, no proyectes tus inseguridades, aprende a trabajarlas para tener relaciones más sanas.

Cómo afecta el Portal del Amor del 19 de septiembre según tu signo zodiacal

Cómo afecta el Portal del Amor del 19 de septiembre según tu signo zodiacal

Getty Images

Virgo

Eres suficiente, tal y cómo eres, no necesitas de la perfección para ser amado, es momento de retirarse de las dinámicas donde te has dado cuenta de que solo tú estás dando, y no estás recibiendo.

Libra

Perdona tus errores y deja de castigarte por lo que ya pasó, empieza a abrazar tus diferencias y honrarlas con amor.

Escorpión

Rodéate de personas que te ayuden a crecer, no que te frenen, empieza a priorizar la lealtad dentro de tus relaciones y la autenticidad.

Sagitario

Deja de exigirte metas imposibles y equilibra el tiempo entre el hogar, el tiempo contigo misma, y el trabajo. Tusrelaciones siempre serán más importantes.

Capricornio

Abre tu mente, no todo tiene que ser calculado y abre tu mente a nuevas formas de ver la vida, escucha y abre el corazón a las propuestas de tu pareja, de tus amigas o de tu familia.

Acuario

Sana tus miedos a la intimidad, no controles tanto y no huyas, busca la profundidad en tus relaciones y no evadas las situaciones incómodas.

Piscis

Recuerda que poner límites también es un acto de amor propio. No todo debe ser entrega o sacrificio: elige la claridad y el equilibrio en tus vínculos, y deja atrás lo que ya no te nutre para abrir espacio a relaciones más auténticas y saludables.

Este eclipse nos invita a conectar desde nuestro lado más auténtico, demostrando compasión y empatía por quienes amamos y nos aman.

Melisa Velázquez
