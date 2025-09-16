Portal del Amor del 19 de septiembre: así impactará a cada signo del zodiaco

También conocido como Portal de Venus, el 19 de septiembre se abre el Portal del Amor, un evento astronómico, que de acuerdo con astrólogos y numerólogos, la energía del Universo favorece a las relaciones sentimentales y al amor propio.

La fecha 19/09 trae una vibra de los números 1 y 9, que en conjunto simbolizan cierres de ciclo y nuevos comienzos, lo que se traduce a oportunidades para sanar relaciones, soltar aquellos vínculos que ya no funcionan y abrir espacio para conexiones más auténticas y duraderas.

Cómo afecta el Portal del Amor del 19 de septiembre según tu signo zodiacal

La energía de Venus, el planeta del amor y la belleza, influirá en cada uno de los signos del zodiaco de diferente manera.

Aries

No todo lo que brilla es oro Aries, y durante este portal por fin te vas a dar cuenta. Tras varios días de sentir caos a tu alrededor, finalmente tendrás claridad y podrás ver las cosas como son.

Tauro

Deja de regar las plantas muertas, este portal te invita a dejar de lado esas relaciones que ya no aportan nada a tu vida, la estabilidad que anhelas en el amor, puede llegar si dejas de aferrarte a lo que ya terminó.

Géminis

No entregues todo a cambio de migajas, es momento de que te bajes un poco de la nube, debes poner límites y no dejarte seducir por las falsas promesas. Nuevas conversaciones traen claridad y lazos más sinceros.

Cáncer

En tu caso, se activan lazos familiares y la necesidad de dar y recibir apoyo emocional; sin embargo, en el ámbito amoroso, es importante que dejes de idealizar a las personas y al romance, encuentra el equilibrio para que tus relaciones funcionen mejor.

Leo

Estarás en uno de tus mejores momentos, tu magnetismo será irresistible, pero ten cuidado con las falsas compañías, pues deberás cortar de tajo con quienes no han sido honestos contigo, puede doler soltar algunos vínculos.

Rituales para hacer durante el Portal del Amor del 19 de septiembre Getty Images

Virgo

Este portal te invita a sanar las heridas del pasado, de otra manera, no podrás fortalecer tu amor propio para que nuevas oportunidades en el amor lleguen.

Libra

Con Venus de tu lado, el planeta del amor y la belleza, te puede sorprender con nuevos romances inesperados, o con posibles reconciliaciones si es que tu ex aparece, o si has tenido dificultades en tu relación actual.

Escorpio

Después de una temporada de gran intensidad, por fin las tensiones se suavizan y te llega la oportunidad de mostrar tu lado más tierno y amoroso, es momento de que te dejes querer.

Sagitario

Tu espíritu aventurero estará mejor que nunca, el portar, junto con la temporada de eclipses, te trae la oportunidad de realizar viajes maravillosos. También existe la posibilidad de que se den reencuentros y aventuras compartidas.

Capricornio

Es una época muy linda para ti en el amor, pues tus relaciones se pueden formalizar de la forma más romántica, además nuevos proyectos en pareja pueden manifestarse.

Acuario

Estás enfocando mal tu energía, deja de stalkear y suelta, date la oportunidad de que se abran nuevos vínculos en tu vida, pues la oportunidad de que se den nuevas conexiones a nivel espiritual están a tu favor.

Piscis

Estás más sensible que nunca, tus emociones están a flor de piel, pero no te asustes, estás en tu mejor momento para dar y recibir amor de manera incondicional.

