Portal del amor del 19 de septiembre: ritual para atraer romance y mejorar las relaciones románticas

Este 19 de septiembre se activa uno de los portales energéticos más poderosos para atraer el amor y sanar nuestras relaciones personales desde el corazón, se le llama Portal del Amor, y representa un día cargado de vibraciones positivas para mejorar nuestras relaciones y conectar con nuestro corazón.
¿Qué significa el Portal del Amor del 19 de septiembre?
De acuerdo con expertos en numerología y astrología, el 19/9 es una poderosa combinación de números maestros que representan los nuevos comienzos, el equilibrios y la unión espiritual, que nivel energético permite manifestar las intenciones relacionadas con el amor en todas sus formas: pareja, familia, amigos y amor propio.
Se dice que la energía de este portal favorece a las reconciliaciones, a perdonar a aquellos que nos lastimaron y a abrirte a recibir amor, pero para conseguirlo, es importante que también perdonemos y sanemos heridas del pasado para abrirnos a nuevas conexiones desde el amor auténtico.
Rituales para hacer durante el Portal del Amor
Los astrólogos recomiendan hacer algunos rituales fáciles para alinearnos con la energía del portal, y así encontrar el amor, fortalecer relaciones, o incluso, mejorar el amor propio.
Ritual para atraer el amor
Para atraer un amor sano y expansivo a tu vida, puedes realizar este sencillo ritual, que te permitirá abrirte a recibir.
- Busca un lugar tranquilo, donde nadie te moleste y puedas estar tranquila.
- Escribe en una hoja de papel todas las cualidades que quieres que tenga tu pareja y describe cómo es la relación que quieres manifestar, todo en tiempo presente y en gratitud.
- Asegúrate de sentir en tu interior como si ya tuvieras a esa persona especial, te sientes feliz, agradecida y amada.
- Esparce un poco de canela en polvo sobre tu hoja, esta especia que está vinculada al amor y la abundancia.
- Dobla la hoja hacia ti y guárdala en un saquito o sobre. Deberás colocarla en un lugar seguro o debajo de tu almohada.
Ritual para fortalecer vínculos
Si quieres mejorar la relación con tu pareja, amigos o familiares, puedes recurrir a este ritual para activar la energía del amor.
- Enciende una vela blanca y enfoca tu intención en fortalecer tus relaciones.
- En una hoja de papel escribe el nombre de las personas con las que quieras mejorar tus vínculos, junto a una afirmación positiva sobre tu relación.
- Dobla el papel y átalo con un hilo rojo como símbolo de unión y amor.
- Coloca el papel junto a la vela mientras visualizas esa relaciones con amor y alegría, cuando la vela se haya consumido, guarda el papel en un lugar especial para ti.
Ritual de amor propio
Si buscas fortalecer la relación contigo misma, puedes recurrir a este sencillo ritual para abrirte al amor incondicional por ti.
- Enciende una vela roja o rosa, colores que están relacionados con el amor.
- Escribe todas las cualidades que amas de ti, tus logros y aquello que deseas fortalecer en tu vida.
- Coloca un cuarzo rosa sobre tu corazón mientras lees en voz alta lo que escribiste, sintiendo gratitud y amor hacia ti misma.
- Endulza la hoja con un poco de miel, dóblala y guárdala en un lugar especial, donde puedas verla constantemente para recordar lo valiosa que eres.
- Deja que la vela se consuma.
Sin importar el ritual que decidas hacer, recuerda que la energía estará presente para que puedas olvidarte de los rencores y sanar viejas heridas para reconectar de nuevo con el amor puro y sincero.