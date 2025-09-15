Portal del amor del 19 de septiembre: ritual para atraer romance y mejorar las relaciones románticas

Este 19 de septiembre se activa uno de los portales energéticos más poderosos para atraer el amor y sanar nuestras relaciones personales desde el corazón, se le llama Portal del Amor, y representa un día cargado de vibraciones positivas para mejorar nuestras relaciones y conectar con nuestro corazón.

¿Qué significa el Portal del Amor del 19 de septiembre?

De acuerdo con expertos en numerología y astrología, el 19/9 es una poderosa combinación de números maestros que representan los nuevos comienzos, el equilibrios y la unión espiritual, que nivel energético permite manifestar las intenciones relacionadas con el amor en todas sus formas: pareja, familia, amigos y amor propio.

Se dice que la energía de este portal favorece a las reconciliaciones, a perdonar a aquellos que nos lastimaron y a abrirte a recibir amor, pero para conseguirlo, es importante que también perdonemos y sanemos heridas del pasado para abrirnos a nuevas conexiones desde el amor auténtico.

Rituales para hacer durante el Portal del Amor del 19 de septiembre Getty Images

Rituales para hacer durante el Portal del Amor

Los astrólogos recomiendan hacer algunos rituales fáciles para alinearnos con la energía del portal, y así encontrar el amor, fortalecer relaciones, o incluso, mejorar el amor propio.

Ritual para atraer el amor

Para atraer un amor sano y expansivo a tu vida, puedes realizar este sencillo ritual, que te permitirá abrirte a recibir.

Busca un lugar tranquilo, donde nadie te moleste y puedas estar tranquila.

Escribe en una hoja de papel todas las cualidades que quieres que tenga tu pareja y describe cómo es la relación que quieres manifestar, todo en tiempo presente y en gratitud.

Asegúrate de sentir en tu interior como si ya tuvieras a esa persona especial, te sientes feliz, agradecida y amada.

Esparce un poco de canela en polvo sobre tu hoja, esta especia que está vinculada al amor y la abundancia.

Dobla la hoja hacia ti y guárdala en un saquito o sobre. Deberás colocarla en un lugar seguro o debajo de tu almohada.

Ritual para fortalecer vínculos

Si quieres mejorar la relación con tu pareja, amigos o familiares, puedes recurrir a este ritual para activar la energía del amor.

Enciende una vela blanca y enfoca tu intención en fortalecer tus relaciones.

En una hoja de papel escribe el nombre de las personas con las que quieras mejorar tus vínculos, junto a una afirmación positiva sobre tu relación.

Dobla el papel y átalo con un hilo rojo como símbolo de unión y amor.

Coloca el papel junto a la vela mientras visualizas esa relaciones con amor y alegría, cuando la vela se haya consumido, guarda el papel en un lugar especial para ti.

Ritual de amor propio

Si buscas fortalecer la relación contigo misma, puedes recurrir a este sencillo ritual para abrirte al amor incondicional por ti.

Enciende una vela roja o rosa, colores que están relacionados con el amor.

Escribe todas las cualidades que amas de ti, tus logros y aquello que deseas fortalecer en tu vida.

Coloca un cuarzo rosa sobre tu corazón mientras lees en voz alta lo que escribiste, sintiendo gratitud y amor hacia ti misma.

Endulza la hoja con un poco de miel, dóblala y guárdala en un lugar especial, donde puedas verla constantemente para recordar lo valiosa que eres.

Deja que la vela se consuma.

Sin importar el ritual que decidas hacer, recuerda que la energía estará presente para que puedas olvidarte de los rencores y sanar viejas heridas para reconectar de nuevo con el amor puro y sincero.

