Eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre: el ritual que debes hacer según tu signo zodiacal

El próximo 21 de septiembre, ocurrirá el eclipse solar en Virgo que abre un portal energético ideal para cerrar ciclos y poner orden en nuestras vidas, pero también para poder sembrar nuevas intenciones.

Este eclipse en particular nos invita a dejar atrás todo lo que ya no nos aporta, para así dejar espacio y preparar el terreno para las nuevas cosas que están por llegar.

Rituales para el eclipse solar del 21 de septiembre signo por signo

El eclipse que está por ocurrir, trae un mensaje especial para cada signo del zodiaco, y para poder sintonizar mejor con la energía de este fenómeno astronómico, te dejamos cuál es el mejor ritual para ti, de acuerdo a tu signo del zodiaco.

Aries

Para poder soltar y liberarte de la ansiedad, escribe en una hoja todas esas emociones o situaciones que ya no quieres en tu vida. Dobla la hoja y guárdala en un lugar seguro hasta la próxima luna nueva, donde la quemarás y dejarás que el viento se lleve las cenizas.

Tauro

Es momento de centrarse un poco más en ti y dejar de complacer a los demás, crea un espacio sensorial para consentirte, puede ser en tu habitación o en tu espacio favorito, con velas aromáticas y música relajante para conectar contigo misma.

Géminis

Escucha a tu intuición, deja de pensar tanto las cosas y confía más en esa vocecita de tu interior, para tener mejor claridad, realiza meditaciones cortas con ejercicios de respiración para apagar momentáneamente la voz de tu cabeza y conectar con la voz del corazón.

Cáncer

Reconcíliate contigo misma, escríbele una carta a tu versión más joven donde reconoces todas sus heridas pasadas para sanarlas, reconoce también todo lo bueno que tiene y lo mucho que ha aprendido con el paso del tiempo. Dóblala y guárdala como símbolo de amor propio y reconciliación.

Leo

Cuando la noche caiga y reine el silencio, apaga todas las luces y enciende una vela. Deja que su resplandor te guíe hacia tu brillo interior y despierte la fuerza que arde dentro de ti.

Los signos del zodiaco más afectados por el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre Getty Images

Virgo

Suelta el control y ábrete a la posibilidad de nuevos cambios y transformaciones en tu vida, para ello, es importante que rompas con la rutina, haciendo una renovación en tu hogar, ordenando los muebles o incluso rompiendo con un viejo hábito que ya no te suma.

Libra

Cuando los pensamientos se vuelven demasiado pesados, escribe en un papel todo lo que te quita la calma y en otro lo que la nutre. Rompe el primero y guarda el segundo como recordatorio de hacia dónde enfocar tu energía.

Escorpión

Limpia y purifica tu energía con un baño de sal y hierbas para liberarte de emociones y resentimientos que están estancando tu potencial. Solo tienes que poner en un litro de agua un puñado de sal y hierbas como la ruda o el romero, luego de tu baño habitual, enjuagate con esta agua del cuello hacia abajo, mientras imaginas cómo se lleva todos los sentimientos que ya no te suman.

Sagitario

Conecta con la naturaleza, no necesitas de un gran viaje a la playa o al campo, puedes caminar en un bosque y dejar que el sol te acaricie, caminar sobre el pasto con los pies descalzos o abrazar un árbol para liberarte y conectar con tu verdadera esencia.

Capricornio

Limpia y libera tus espacios de la energía acumulada, limpiando tus hogar y sacando todas las cosas que ya no necesitas como ropa que ya no usas o electrodomésticos descompuestos.

Acuario

Reconoce eso que te hace diferente a los demás, abraza tu lado más auténtico y original sin miedo al qué dirán. Escribe tres cualidades o características que te gustan de ti, y afirmalas en voz alta frente al espejo para aceptar tu verdadero ser.

Piscis

Eres uno de los signos más afectados por este eclipse, estarás muy sensible y para liberarte de esa energía que te consume, puedes pintar o dibujar todo lo que sientes, también puedes escribir un diario de sueños, para más tarde interpretarlos.

