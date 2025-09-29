Estas son las mejores fechas para cortarse el pelo en octubre según el calendario lunar

Del mismo modo en que los agricultores se apoyan en el calendario lunar para determinar las fechas ideales de siembra y cosecha, también puede utilizarse como una guía de belleza capilar, ya que la Luna ejerce una notable influencia en la energía de la Tierra y, con ello, en el cuidado del pelo.

Cada vez son más las mujeres que usan las fases de la luna como una guía para saber cuáles son las mejores fechas para cortarse el pelo, e incluso para aportar belleza mediante la aplicación de tratamientos capilares.

¿Por qué usar el calendario lunar antes de cortar el pelo?

La idea de que la luna influye en la belleza y crecimiento del pelo, es desde años ancestrales, pues se creía que la energía de la luna impacta en los ritmos naturales del cuerpo humano.

De esta forma, elegir el día en que puedes cortarte el pelo de acuerdo a la fase lunar, puede ayudar a estimular el crecimiento, pero también lo hace más fuerte, sano y abundante, para conseguir una melena espectacular.

¿Cuáles son las mejores fechas para cortarse el pelo en octubre según el calendario lunar?

Estas son las fechas clave del calendario lunar de octubre 2025, perfectas para decidir cuándo renovar tu look, aplicar un tratamiento capilar o simplemente dar un despunte y mantener tu melena saludable y en perfecto estado.

Luna llena (7 de octubre)

Durante esta fase, el cabello tiende a crecer más lento, pero con mayor fortaleza y un brillo natural que lo hace lucir más saludable. Además, tu corte se mantendrá impecable por más tiempo, lo que la convierte en la ocasión ideal si buscas renovar tu look sin necesidad de retoques constantes.

Luna menguante (13 de octubre)

En esta fase lunar no se recomienda realizar cortes de pelo, cambios de look o tratamientos capilares, ya que, al estar la energía algo eclipsada, los resultados pueden no ser los más favorecedores.

Calendario lunar para cortarse el pelo Canva

Luna nueva (21 de octubre)

Si buscas consentir tu melena, la luna nueva es la fase lunar ideal para aplicar tratamientos de belleza que le aporten fuerza, belleza y brillo, ya sea que los apliques en el salón de belleza, o decidas aplicar mascarillas reconstructivas en casa.

Luna creciente (29 de octubre)

Si quieres una melena mucho más larga y saludable, acudir al salón para un despunte puede ser tu mejor opción, la luna creciente te ayuda a que el pelo crezca mucho más rápido y lleno de vida.

En octubre, la Luna ofrece su propio calendario de belleza, tal vez este sea el pretexto perfecto para estrenar corte y darle nueva vida a tu melena.

