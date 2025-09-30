Los 5 signos del zodiaco que tendrán más suerte en octubre 2025, ¿cómo pueden aprovechar esta buena racha?

Octubre será uno de los meses con más movimientos en el cielo, y de acuerdo con la astrología, la energía de estos tránsitos estará afectando a cada uno de los signos del zodiaco.

Sin embargo, 5 de los signos del zodiaco serán privilegiados y se verán beneficiados por la energía del mes de octubre, estarán más magnéticos que nunca, atrayendo oportunidades en el plano profesional y sentimental, ¿quieres saber quiénes son?

Los 5 signos del zodiaco que tendrán más suerte en octubre

Desde el amor hasta los negocios, estos cinco elegidos tendrán el viento a su favor, la clave estará en reconocer esa buena racha y saber cómo aprovecharla.

Libra

El más privilegiado de todos, el planeta del amor y el dinero, Venus, entra en tu signo el 13 de octubre, despertando tu gran magnetismo y haciendo que todas las miradas se centren en ti.

Finalmente los proyectos que se habían estancado comienzan a moverse hacia adelante, tendrás la oportunidad de crear nuevas alianzas que convienen a tu vida profesional; y en el amor, algunas relaciones que creías perdidas se encienden de nuevo, pero también podrías atraer nuevas propuestas y conexiones.

Sagitario

Para ti, la suerte comienza a llegar a finales de octubre, cuando Mercurio entre en tu signo el próximo 29 de octubre, con la oportunidad de buscar nuevos aumentos de salario o quizá un ascenso profesional.

Tendrás un brillo muy especial; sin embargo, tendrás que controlar tu ego para tener un cierre de mes poderoso.

Escorpión

El 6 de octubre Mercurio entra en tu signo y el 23 comienza tu temporada, creando uno de los meses más poderosos para ti. Ese gran magnetismo que tanto te caracteriza se enciende y hace que seas irresistible a todas las miradas.

Es tu momento para renacer, tendrás la oportunidad de cortar sin miedo con las relaciones que ya no te aportan, y tendrás comienzos interesantes y llenos de oportunidades.

Tauro

Es tu momento de cosechar y recibir las recompensas a todas tus luchas pasadas, tu autoestima tendrá un resurgimiento y te sentirás más segura que nunca de todo aquello que puedes alcanzar.

Se te dan oportunidades financieras para hacer crecer tus recursos, pero el magnetismo también se traslada a tu vida sentimental, donde podrías encontrar un nuevo amor.

Aries

La luna llena del 6 de octubre en tu signo es la que te carga de energía para tener un mes en control y actuar sin miedo para convertirte en la protagonista de tu historia. Sin embargo, deberás tener un poco de cuidado con tu intensidad, pues puede ser que algunos no la puedan tolerar.

