Luna llena en acuario del 9 de agosto: ¿cómo afecta a cada signo del zodiaco?

También conocida como la Luna de Esturión, este 9 de agosto ocurre la luna llena en Acuario, un evento astrológico cargado de energía cósmica que te mantendrá con las emociones a flor de piel.

Al estar bajo la influencia del signo de Acuario, regido por el planeta Urano, esta luna llena es un evento para soltar con viejos patrones y revolucionar tu mundo interior para manifestar nuevos eventos en tu vida exterior.

¿Cómo afecta la luna llena de acuario a los signos del zodiaco?

Aunque algunos signos se verán más influenciados que otros por la energía de la luna llena de este 9 de agosto, todos podrán sentir su energía.

Aries

Esta luna llena te abrirá los ojos sobre el rol que juegas dentro de tu círculo social, ¿realmente eres valorada? Suelta esos vínculos que ya no te aportan nada positivo.

Tauro

Tu vida profesional sufrirá una fuerte sacudida, pues aunque recibes reconocimiento, ya no estás segura de si es el camino que quieres seguir. No temas a reinventar el rumbo de tu vida.

Géminis

Tu forma de ver y percibir el mundo cambia por completo, te podría ver impulsada para estudiar algo nuevo o iniciar un viaje que cambie tu forma de pensar.

Cáncer

Estás en un buen momento para sanar viejas heridas y soltar de forma definitiva el pasado. No temas a establecer límites claros en tus relaciones, merece los mismo que das.

Luna llena en acuario del 9 de agosto Getty Images

Leo

Tus relaciones más cercanas serán las más afectadas, es tiempo de tener una conversación honesta contigo mismo sobre tus vínculos, para liberarte de los tóxicos y permanecer con aquellos que son más auténticos.

Virgo

Tu cuerpo pide a gritos un cambio en tus rutinas, la luna llena te hará consciente de lo mucho que necesitas cuidar de tu cuerpo y salud, incluso si tienes que hacer cambios en tu vida profesional.

Libra

Te sentirás más creativo que nunca, lo que te llevará a expresarte de una forma más libre y auténtica, lo que podría atraer un nuevo romance a tu vida.

Escorpión

Soltar apegos del pasado será la clave para poder atraer nuevas personas y eventos positivos a tu vida. Deja que tu espacio físico y emocional se liberen de cargas innecesarias.

Sagitario

Tu forma de comunicarte con el mundo se transforma, esta luna te dará ese empujoncito que necesitas para abrirte a nuevas ideas y establecer nuevas conexiones que expandan tu visión del mundo.

Capricornio

Podrías sufrir cambios en tus finanzas personales, algunos eventos te llevarán a explorar nuevas fuentes de ingresos que vayan más alineadas con el estilo de vida que quieres llevar.

Acuario

Esta es tu luna, y serán tus emociones las que se verán afectadas por su energía, pero no temas, se trata de un renacimiento emocional en el que te valoras más a ti misma y te muestras al mundo con mayor autenticidad, sin miedo al qué dirán, y abriendo nuevos caminos.

Piscis

Esta luna llena activa tu mundo interior, es importante que te desconectes del ruido exterior para poder escucharte y comenzar a nutrir tu mundo espiritual, y así encontrar las respuestas que has estado buscando en los lugares equivocados.

Esta luna llena en Acuario trae la energía perfecta para soltar lo viejo, sanar y renacer para atraer nuevas experiencias que le permitan a tu alma evolucionar.

