Luna nueva del 18 de enero 2026: rituales para manifestar amor y abundancia

De acuerdo con la astrología, esta Luna nueva del 18 de enero es la más poderosa para manifestar nuevos deseos, y es que a diferencia de la Luna llena que representa cierre de ciclos, esta representa el inicio de ciclos y nuevas oportunidades.

Durante esta fase, la Luna invita a mirar hacia adentro para poner en orden las emociones y conectar con los deseos más auténticos, para comenzar a construir proyectos a largo plazo, ya sea en el amor o en la fortuna.

¿Qué significa la energía de la Luna nueva en Capricornio del 18 de enero?

Esta Luna Nueva en Capricornio invita a dejar de lado los atajos y a enfocarse en metas reales y sostenibles, como la estabilidad profesional, económica y emocional. No se trata de desear sin medida, sino de asumir con honestidad qué estás dispuesto a construir y sostener, ya que la manifestación nace del compromiso personal.

Rituales para la Luna nueva en Capricornio del 18 de enero

La Luna nueva nos ayuda a manifestar más fácil porque su energía potencia las intenciones y se vuelve más receptiva para trazar nuevas rutas hacia nuestros deseos.

Ritual para atraer el amor

Si quieres fortalecer el amor propio y abrirte a una nueva relación, la Luna nueva te ayudará a manifestar desde el corazón, y para potenciar la energía puedes realizar este sencillo pero poderoso ritual.

Escribe en un papel todo aquello que deseas experimentar en el plano romántico como: calma, reciprocidad, compromiso o conexión genuina.

Enciende una vela rosa o blanca, y lee esa lista que has escrito en voz alta, mientras visualizas cómo llegan esas cosas a tu vida y te hacen sentir plena y feliz.

También se recomienda limpiar energéticamente tu espacio con incienso o palo santo, como símbolo de dejar atrás patrones del pasado que ya no aportan.

La clave está en soltar expectativas rígidas y permitir que el amor fluya desde un lugar más auténtico.

Rituales para la Luna nueva en Capricornio del 18 de enero Getty Images

Ritual para la abundancia

Para manifestar abundancia, la Luna nueva te invita a revisar tu relación con el dinero y el merecimiento, pues es necesario que te conectas con esa energía, y este ritual te puede ayudar.

Escribe una lista de metas financieras o profesionales, enfocándote en sensaciones de seguridad, crecimiento y gratitud.

Coloca ese papel junto a una vela verde o dorada y acompaña el momento con afirmaciones positivas, como “ confío en mi capacidad para crear prosperidad ”.

”. Otra práctica recomendada es ordenar la cartera o el espacio de trabajo ese día, como un gesto simbólico para abrirle paso a nuevas oportunidades.

Más allá del ritual elegido, la Luna nueva del 18 de enero de 2026 nos recuerda que toda manifestación comienza con una intención clara y consciente.

