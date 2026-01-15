Suscríbete
Los 6 signos del zodiaco que cambiarán su destino con la Luna nueva del 18 de enero

La Luna nueva en Capricornio del 18 de enero marca un punto de inflexión energético y transformador para estos signos del zodiaco.

Enero 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El próximo 18 de enero ocurrirá la Luna nueva en Capricornio un fenómeno que, de acuerdo con la astrología, está asociado a los comienzos y la renovación, y aunque todos los signos del zodiaco sentirán su energía, seis de ellos se verán más afectados.

Son 6 los signos del zodiaco que podrán sentir el impulso de cambiar patrones, cerrar ciclos y abrirse a oportunidades inesperadas, pues no solo les dará claridad, también sentirán la valentía para dar pasos decisivos en varios ámbitos de su vida.

Escuchar la intuición, confiar en el proceso y atreverse a iniciar algo nuevo será clave para aprovechar al máximo este poderoso momento astral, y estos son los signos más favorecidos por esta energía.

Capricornio

Esta Luna marca un reinicio profundo en tu identidad, por fin comprendes que no necesitas validación externa, y el cambio se nota en tus límites, decisiones y actitudes. Inicias una etapa de construcción consciente, donde tu estabilidad se vuelve prioridad para dejar atrás lo que ya no te representa.

Cáncer

Esta Luna nueva activa tu área de relaciones y te impulsa a tomar decisiones clave en vínculos importantes, además te invita a dejar el miedo a perder y elegir entre construir algo real o soltar.

Aunque el proceso pueda doler, trae una calma profunda y marca el inicio de una etapa en la que ya no te traicionas por los demás.

Virgo

Empiezas a ordenar tus prioridades para darle importancia a lo que sí te funciona y dejar de insistir en lo que ya no te aporta, para iniciar una etapa más firme y estructurada para comprometerte con lo que te ilusiona, con menos dudas, menos ansiedad y mucha más dirección.

Libra

Se activa tu base emocional: hogar, raíces y estabilidad interna, ahora ese equilibrio que buscas afuera ahora nace dentro, invitándote a revisar cómo te cuidas, qué límites marcas y qué cargas sigues sosteniendo por costumbre.

Aries

La presión que sientes no es un castigo, sino un llamado a madurar y construir a largo plazo, para que puedas iniciar una etapa más consciente, dejando atrás impulsos y distracciones para liderar tu vida con fuego, pero también con estrategia.

Escorpio

Esta Luna te invita a decir lo que piensas, cerrar lo pendiente y dejar de vivir a medias, y aunque la verdad pueda doler, esta claridad te devuelve poder y te libera de silencios que ya no te protegen.

