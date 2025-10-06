Portal 10/10: los mejores rituales para eliminar la mala energía y atraer la abundancia este 10 de octubre

Si lo que quieres es manifestar grandes cambios en tu vida, debes aprovechar la energía del portal 10/10, un evento energético que ocurre el próximo 10 de octubre y que trae consigo la oportunidad para liberarte de la energía estancada y manifestar tus deseos.

Este fenómeno cósmico te da la oportunidad de enfocarte en la poderosa energía y realizar rituales para atraer, dinero, salud, amor y nuevas oportunidades que te lleven crear una nueva realidad.

Te podría interesar: Los 5 signos del zodiaco que podrían encontrar el amor en octubre

¿Qué es el portal 10/10 del 10 de octubre?

Este 10 de octubre se activa la energía del portal 10/10, uno de los momentos energéticos más destacados del año, pues de acuerdo con la numerología, este día combina la energía del 1 y el 0, que simboliza los nuevos comienzos y la posibilidad de manifestar tus deseos.

Este portal es visto como una puerta energética para potenciar la posibilidad de atraer abundancia, amor y crecimiento personal en todos los aspectos.

Rituales para el portal 10/10

Para aprovechar la poderosa energía del portal que se activa el próximo 10 de octubre, puedes realizar varios rituales que te ayuden a manifestar tus deseos.

Limpieza energética con sal y agua

Antes de atraer lo nuevo, es importante que te liberes de lo viejo y de esas energías que te han mantenido estancada a lo largo del año, para conseguirlo, solo necesitas verter un poco de sal marina o sal gruesa en un recipiente con agua tibia.

Lava tus manos y brazos con esta mezcla mientras repites: “Libero toda energía negativa y abro espacio para lo positivo”.

Rituales de octubre 2025 Getty Images

Ritual de abundancia con velas

Para atraer la abundancia, solo necesitas una vela dorada o verde, colores que están asociados con el dinero y la prosperidad.

El 10 de octubre, enciende la vela y escribe en un papel lo que deseas manifestar para los próximos meses, recuerda que debe ser en tiempo presente, como si ya hubiera ocurrido, pueden estar enfocadas en tu bienestar económico y éxito laboral.

Mientras observas la llama, visualiza cómo tus deseos se materializan, repite este ritual todos los días hasta que la vela se haya consumido.

Baño de florecimiento

Si lo que buscas es una transformación radical en tu vida, puedes preparar un delicioso baño de flores blancas, canela, miel y hojas de laurel, mezcla todos los ingredientes en la bañera o en un recipiente con 1 litro de agua.

Este ritual purifica tu campo energético y te permite atraer nuevas oportunidades, después de tu baño habitual, deja caer la mezcla sobre tu cuerpo a partir del cuello y repite afirmaciones de merecimiento como: “Soy merecedora de todo lo bueno que el Universo tiene para mí”.

