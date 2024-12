Predicción de amor para los del signo Sagitario, según Horóscopo 2025

La llegada de 2025 trae consigo un aire renovador para los nacidos bajo el signo de Sagitario. Este año se presenta como una oportunidad única para explorar nuevas dimensiones en el amor, fortalecer vínculos existentes y abrirse a nuevas experiencias. Con la influencia de los astros, especialmente Venus y Marte, las relaciones amorosas estarán marcadas por la pasión, la comunicación sincera y la posibilidad de dejar atrás viejas heridas. Tanto si estás en una relación como si buscas el amor, este es un año para crecer y evolucionar en el ámbito sentimental.

Cuando hablamos del amor en la astrología, se hace una distinción entre las casas cuando se trata de un noviazgo o de un matrimonio. Con los movimientos planetarios de este año, esto se hace evidente en tu signo: para quienes inician su noviazgo o su relación es reciente podrían ser tiempos de crisis; pero para aquellos que ya tienen una relación formal de varios años será un periodo de crecimiento. Esto ocurre porque Venus va a retrogradar sobre tu zona de enamoramientos y Júpiter transitará por la zona de los matrimonios.

A medida que avanzamos hacia 2025, es esencial que los Sagitarianos mantengan una actitud positiva y abierta. Getty Images

En lo que respecta a los noviazgos, es posible que cuando pienses que ya se van a comprometer aparecerá otra persona que te llame la atención y te hará dudar. A causa de la retrogradación también habrá reencuentros con exparejas y podrías regresar con ellas, pero tendrás que analizar si no se trata más bien de un apego que no te permite avanzar; ése se será tu trabajo personal. La retrogradación de un planeta no sucede para molestarte, sino para sacar a la luz un problema, trabajarlo y llevarte a donde puedes lograr tu plenitud.

Para los sagitarios que ya tienen una pareja formal o están casados, Júpiter les traerá la expansión de su relación, sentirán más apoyo entre ustedes; quienes ya tienen un compromiso podrían contraer matrimonio, y los casados harán una compra significativa en común, tener un hijo, poner un negocio, volver a hacer los votos matrimoniales. Serán épocas muy felices.

Este año se presenta como una oportunidad única para explorar nuevas dimensiones en el amor para los Sagitario. Getty Images

Del 28 de febrero al 14 de abril y la primera quincena de noviembre no serán fechas propicias para casarse. Si estás empezando una relación, probablemente vayan y regresen en lo que se conocen y estabilizan; a veces, como una tentación, aparecerá la urgencia de emparejarse, lo ideal en estas fechas conocerse bien.

Los meses increíbles para las relaciones y matrimonio son enero, mayo y particularmente junio; hacia julio, Júpiter ya habrá salido de la órbita de enlaces, pero lo releva Venus, así que también será un mes hermoso. Con el trígono de Urano y Plutón, durante julio, agosto y septiembre pueden darse declaraciones y matrimonios sorpresa. Esta misma energía continúa en el primer semestre de 2026.

Signos compatibles con Sagitario

Sinos compatibles: Géminis, Aries, Leo, Acuario, Libra, Sagitario.

Signos no compatibles: Escorpión.

Signos de fricción: Virgo, Piscis.

Signos de cooperación: Tauro, Cáncer, Capricornio.