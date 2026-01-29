Ritual de Feng Shui para San valentín: así puedes activar el amor en tu hogar

El 14 de febrero es una fecha clave para el romance y, de acuerdo con el Feng Shui, la energía del amor puede activarse a través de los símbolos y hábitos presentes en el hogar, ya que la decoración y los objetos influyen de manera inconsciente en nuestras emociones y relaciones.

Expertos en Feng Shui, aseguran que el hogar refleja de forma simbólica las creencias y emociones profundas de quienes lo habitan, y en muchos casos revela, sin que seamos conscientes, sentimientos internos que pueden estar influyendo negativamente en la vida amorosa.

Te podría interesar: Luna de nieve 2026: ¿Qué significa la Luna llena del 1 de febrero y cuál es el mejor ritual para atraer amor y abrir el corazón?

Ritual de Feng Shui para San Valentín: ¿cómo activar el amor en el hogar?

Esta disciplina energética, determina que con pequeños cambios, se pueden conseguir grandes movimientos energéticos que desbloqueen la energía del amor, ya sea para mejorar la relación de pareja, atraer un nuevo romance o simplemente armonizar la energía del hogar.

Uno de los primeros pasos es limpiar los espacios, deberás eliminar objetos rotos, recuerdos de relaciones pasadas o elementos que ya no generen bienestar, para permitir que la energía fluya de nuevo.

En Feng Shui, el desorden simboliza asuntos emocionales no resueltos, por lo que despejar es una forma de enviarle al universo un mensaje claro: hay espacio para algo nuevo.

Ritual de Feng Shui para San Valentín: ¿cómo activar el amor en el hogar? Helin Loik-Tomson/Getty Images/iStockphoto

El área del amor y las relaciones se ubica en el suroeste del hogar, por lo que es importante activarla, se puede hacer al colocar objetos en pares como velas, cojines o figuras decorativas, ya que refuerzan la energía de la unión y el equilibrio.

Los tonos suaves como el rosa, el beige o el rojo profundo ayudan a estimular la pasión y la conexión emocional sin saturar el ambiente.

Encender dos velas rosas o rojas el 14 de febrero, acompañadas de una intención clara, es un gesto simbólico poderoso, ya que el fuego representa transformación y deseo, mientras que la intención actúa como guía energética para atraer el tipo de amor que se deseas manifestar, ya sea con tu pareja actual, o con un nuevo amor.

Ritual de Feng Shui para San Valentín: ¿cómo activar el amor en el hogar? Blanchi Costela/Getty Images

Sin embargo, más allá de los rituales, el Feng Shui recuerda que el amor empieza por el bienestar personal y por crear un entorno que refleje armonía, cuidado y apertura emocional.

