Luna de nieve 2026: ¿Qué significa la Luna llena del 1 de febrero y cuál es el mejor ritual para atraer amor y abrir el corazón?

El próximo 1 de febrero brillará en el cielo la segunda Luna llena del año, se trata de la Luna de nieve, que se relaciona con las frías e intensas nevadas del hemisferio norte, de ahí su característico nombre.

Sin embargo, está Luna va más allá de la temporada invernal, pues a nivel espiritual, es símbolo de introspección, sanación emocional y la apertura del corazón, para poder manifestar amor verdadero en todos los sentidos.

Te podría interesar: El secreto para atraer a tu alma gemela según tu mes de nacimiento

¿Qué significa la Luna de nieve?

La Luna de nieve del 1 de febrero ocurre bajo el signo de Leo, una poderosa combinación que, de acuerdo con la astrología, potencia cuestiones relacionadas con el amor y el corazón, el romance y el deseo.

A nivel espiritual, es una Luna llena que nos invita a soltar viejas heridas y sanar el corazón para recibir más amor, pues se trata de potenciar la energía que nos lleve a reconectar con sentimientos más auténticos y permitir que el amor fluya hacia ti en todas sus formas.

También se trata de una renovación interior, tratar de que el amor propio sea prioridad, pero desde la autenticidad, pues no se trata de avances rápido sino conscientes, dejando atrás el frío emocional y dar paso a la ternura.

Ritual de la Luna de nieve para atraer amor y abrir el corazón Daniel Garrido/Getty Images

Ritual de la Luna de nieve para atraer amor y abrir el corazón

Bajo esta luna llena, los rituales sencillos y conscientes cobran especial fuerza, y este es uno de los más recomendados para trabajar el amor propio y las relaciones: