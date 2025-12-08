Suscríbete
Moda

5 looks con abrigos peludos que son perfectos para celebrar Navidad

A veces, en Navidad solo queremos un look que nos haga sentir bonitas sin complicarnos la vida, y los abrigos peludos son perfectos para eso.

Diciembre 08, 2025 • 
Karen Luna
Street Style - Duesseldorf - December, 2025

5 looks con abrigos peludos que son perfectos para celebrar Navidad.

Getty Images

Hay algo en los abrigos peludos que, no sé, simplemente nos abraza el alma en Navidad. Son cómodos, calientitos y tienen ese brillo festivo que ninguna otra prenda logra. Y si este año quieres verte arreglada sin sentir que te esforzaste demasiado, estos cinco looks son de esos que te salvan la noche. Son fáciles, favorecedores y perfectos para diferentes planes navideños.

1. Abrigo peludo blanco + vestido suavecito (el look angelical)

El abrigo peludo blanco tiene vibra de Navidad total. Si lo combinas con un vestido suave, tipo satinado o tejido, creas ese look delicado que se siente especial sin estar incómodo. Es perfecto para una cena familiar donde quieres verte linda, pero sin el estrés de “¿me veo demasiado formal?”.

2. Abrigo peludo café + jeans rectos (el look cero esfuerzo, 100% estilo)

Si eres de las que prefieren algo más relajado, pero igual lucido, este es tu combo. Un abrigo peludo en tono café queda increíble con jeans rectos y un top neutro. Te ves calentita, moderna y con ese toque cozy que todas queremos cuando ya hace frío. Agrégale unos botines y listo: look navideño sin pensarlo demasiado.

3. Abrigo peludo negro + minifalda y botas (el look “navidad glam”)

Este combo tiene esa energía de “vamos a tomarnos fotos junto al árbol gigante”. El abrigo peludo negro es elegante por naturaleza, y cuando lo mezclas con minifalda y botas altas, el look se vuelve moderno y súper favorecedor. Ideal para cenas con amigos o planes donde quieres brillar un poquito más.

Street Style - Duesseldorf - December, 2025

Hay algo en los abrigos peludos que, no sé, simplemente nos abraza el alma en Navidad.

Getty Images

4. Abrigo peludo color vino + outfit negro (el look que nunca falla)

Este es el típico look que te pones cuando no sabes qué ponerte. Un abrigo peludo color vino sobre un total black levanta el outfit al instante. Te ves sofisticada, navideña y sin complicaciones. Además, es de esos looks que funcionan en cualquier foto, cualquier luz y cualquier plan.

5. Abrigo peludo pastel + suéter suave (el look dulce navideño)

Si te gusta un estilo más tierno y relajado, prueba un abrigo peludo en rosa palo, lila o celeste. Con un suéter suave y pantalones claros se ve fresco, lindo y súper acogedor. Perfecto para intercambios de regalos, brunch navideño o simplemente para sentirte bonita sin esfuerzo.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
