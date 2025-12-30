Suscríbete
Moda

5 maneras elegantes de llevar el blazer gris sin perder el estilo este 2026

El saco es de esas prendas que siempre están ahí, pero que muchas veces no sabemos cómo usar sin sentir que vamos demasiado formales… o aburridas.

Diciembre 29, 2025 • 
Karen Luna
street style milky nails blazer bebida proteina colageno cafe.jpeg

5 maneras elegantes de llevar el blazer gris sin perder el estilo este 2026

Getty Images

El blazer gris tiene fama de ser serio, formal y hasta un poco aburrido, pero la verdad es que en 2026 se convierte en una de esas prendas que te salvan cuando no sabes qué ponerte y aun así quieres verte bien. No grita moda, no cansa, si lo llevas bien puede ser en tu mejor aliado.

Isabel Preysler
Moda
Isabel Preysler dio cátedra de elegancia con este look de oficina que puedes replicar en dos simples pasos
Junio 28, 2024
 · 
Leslie Santana
street style mujer blazer saco pantalón corto bermudas monocromatico azul.jpeg
Moda
Cómo vestir para la oficina: aprende a llevar bermudas al trabajo para un look formal y fresco este verano
Junio 08, 2024
 · 
Beatriz Velasco

1. Con prendas que se sientan suaves

El gris se vuelve mucho más interesante cuando lo mezclas con telas ligeras. Un top fluido, una blusa sencilla o incluso una camiseta bien puesta hacen que el blazer deje de verse rígido. El contraste es lo que lo vuelve actual y fácil de llevar.

2. En looks de un solo color

Vestirte casi del mismo tono de pies a cabeza es una de las formas más elegantes de usar un blazer gris este 2026. No tiene que ser exacto, basta con que los tonos sean parecidos. El resultado se ve limpio, estilizado y muy moderno, sin necesidad de agregar demasiado.

3. Con mezclilla que no se vea ajustada

Los jeans rectos o amplios funcionan perfecto con el blazer gris. Este tipo de mezclilla equilibra la formalidad de la prenda y hace que el look se sienta más relajado. Es ideal para esos días en los que quieres verte arreglada, pero no producida de más.

4. Usándolo de forma natural

Llevarlo abierto, sin abotonar, con las mangas ligeramente subidas cambia por completo la vibra. Se ve más fresco, más real, como si no te hubieras tardado horas en pensar el outfit… aunque sí lo hiciste un poquito.

5. Dejándolo ser el protagonista

En lugar de cargar el look con accesorios o colores fuertes, en 2026 el blazer gris se lleva como pieza principal. Todo lo demás acompaña. Menos ruido visual y más atención al corte y a cómo cae sobre tu cuerpo.

Esto también te interesa
nieves alvarez vestido negro 2024.jpeg
Belleza
Cejas perfectas: 4 trucos para corregir las cejas delgadas y rejuvenecer la mirada
Abril 10, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Olivia Palermo en el desfile street style de la fashion week paris 2023.jpg
Moda
10 lecciones de estilo para rejuvenecer tu look: modernízate con prendas básicas y combinaciones actuales
Febrero 27, 2024
 · 
Beatriz Velasco

¡No es el blazer, eres tú usándolo sin rigidez! Cuando una prenda se siente cómoda, se nota y eso, al final, es lo que hace que un look se vea elegante de verdad.

tendencias de moda looks con saco blazer
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
De Brigitte Bardot a Jane Birkin 5 flequillos inspirados en celebridades que debes probar en Año Nuevo .png
Belleza
De Brigitte Bardot a Jane Birkin: 5 flequillos inspirados en celebridades que debes probar en Año Nuevo
Diciembre 29, 2025
 · 
Lily Carmona
Peinados recogidos 5 estilos que puedes hacer en pelo corto y largo para la cena de Año Nuevo.png
Belleza
Peinados recogidos: 5 estilos que puedes hacer en pelo corto y largo para la cena de Año Nuevo
Diciembre 29, 2025
 · 
Lily Carmona
Captura de pantalla 2025-12-29 a la(s) 6.13.55 p.m..png
Belleza
Tendencias en manicure para el 2026: 5 diseños de uñas refinados para Año Nuevo
Diciembre 29, 2025
 · 
Karen Luna
Celebrity Sightings In New York City - July 15, 2021
Belleza
Tendencias en cortes de pelo para rizos en 2026: 7 estilos que complementan nuevos colores
Diciembre 29, 2025
 · 
Karen Luna