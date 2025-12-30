5 maneras elegantes de llevar el blazer gris sin perder el estilo este 2026

El blazer gris tiene fama de ser serio, formal y hasta un poco aburrido, pero la verdad es que en 2026 se convierte en una de esas prendas que te salvan cuando no sabes qué ponerte y aun así quieres verte bien. No grita moda, no cansa, si lo llevas bien puede ser en tu mejor aliado.

1. Con prendas que se sientan suaves

El gris se vuelve mucho más interesante cuando lo mezclas con telas ligeras. Un top fluido, una blusa sencilla o incluso una camiseta bien puesta hacen que el blazer deje de verse rígido. El contraste es lo que lo vuelve actual y fácil de llevar.

2. En looks de un solo color

Vestirte casi del mismo tono de pies a cabeza es una de las formas más elegantes de usar un blazer gris este 2026. No tiene que ser exacto, basta con que los tonos sean parecidos. El resultado se ve limpio, estilizado y muy moderno, sin necesidad de agregar demasiado.

3. Con mezclilla que no se vea ajustada

Los jeans rectos o amplios funcionan perfecto con el blazer gris. Este tipo de mezclilla equilibra la formalidad de la prenda y hace que el look se sienta más relajado. Es ideal para esos días en los que quieres verte arreglada, pero no producida de más.

4. Usándolo de forma natural

Llevarlo abierto, sin abotonar, con las mangas ligeramente subidas cambia por completo la vibra. Se ve más fresco, más real, como si no te hubieras tardado horas en pensar el outfit… aunque sí lo hiciste un poquito.

5. Dejándolo ser el protagonista

En lugar de cargar el look con accesorios o colores fuertes, en 2026 el blazer gris se lleva como pieza principal. Todo lo demás acompaña. Menos ruido visual y más atención al corte y a cómo cae sobre tu cuerpo.

¡No es el blazer, eres tú usándolo sin rigidez! Cuando una prenda se siente cómoda, se nota y eso, al final, es lo que hace que un look se vea elegante de verdad.

