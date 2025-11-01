Al estilo de la princesa Diana, Nicole Kidman luce vestido de la venganza tras su separación de Keith Urban

El pasado 26 de octubre se celebró una nueva edición del Vogue World: Hollywood 2025, que reunió a las celebridades más emblemáticas de Hollywood, entre actrices y modelos de la industria.

Sin embargo, una de las que logró capturar la atención a nivel mundial, fue Nicole Kidman, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal con su divorcio de Keith Urban, pero que en el ámbito profesional brilla más que nunca.

Nicole Kidman luce vestido de la venganza al estilo de la princesa Diana

Así como la princesa Diana lució un vestido impactante y atrevido tras su divorcio del entonces príncipe Carlos, Nicole Kidman sorprendió con un vestido parecido en los Vogue World 2025.

La actriz de 58 años, inauguró el show de moda desfilando con un impresionante vestido braless en color negro, inspirado en la leyenda Rita Hayworth, similar a un look que vistió la actriz en la película Gilda de 1946.

El maxi vestido de escote braless lleva detalles drapeados sobre el top, con una falda larga con abertura cruzada y par de flores de gran tamaño en el costado derecho y sobre la cadera, que combinó con zapatos de tacón en color negro y guantes negros.

El toque old Hollywood lo consiguió con su hermosa melena rubia suelta, peinada en suaves ondas que aportan movimiento a su look mientras desfilaba por la pasarela, y un maquillaje natural con labios rojos.

Nicole Kidman luce vestido de la venganza al estilo de la princesa Diana Stefanie Keenan/Getty Images for Vogue

Nicole Kidman tras su divorcio de Keith Urban

Su participación en el desfile Vogue World: Hollywood 2025 ocurrió en medio de la polémica desatada por su separación del cantante country Keith Urban, con quien estuvo casada por casi 20 años.

La actriz solicitó el divorcio al cantante el pasado 30 de septiembre, alegando diferencias irreconciliables; sin embargo, muchos especularon que Urban le había sido infiel a la actriz, y que esta sería la razón de su separación.

