Anne Hathaway lleva las sandalias CHANEL que todas queremos este verano

La moda sigue siendo la gran protagonista en el esperado regreso de ‘El diablo viste a la moda 2’, y Anne Hathaway se está consolidando como una fiel seguidora del fenómeno “moda silenciosa” con su regreso como Andy Sachs.

La actriz ha traído de vuelta al set sus sandalias Chanel que son perfectas para el verano por su practicidad y comodidad.

Las sandalias Chanel de Anne Hathaway en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’

Anne Hathaway está causando sensación con todos y cada uno de los looks que está luciendo durante la filmación de la secuela de ‘El diablo viste a la moda’, y el pasado 6 de agosto llevó las sandalias Chanel perfectas para el verano, mientras vestía un look total black, ideal para la oficina.

Las sandalias Chanel de Anne Hathaway pertenecen a la colección más reciente de Otoño-Invierno 2025/26 de la famosa marca. Están elaboradas con cuero de ternera en color negro con una doble tira cruzada al frente.

Las sandalias de Chanel de Anne Hathaway Aeon/GC Images

Tienen una acabado satinado, el logo de la marca aparece bordado en color dorado, pero sútil y tiene un tacón de bloque que aporta comodidad, pero sin restar estilo al hermoso look.

Estas sandalias se suman a la famosa tendencia de “moda silenciosa” que busca priorizar la comodidad y funcionalidad, al glamur que suele acompañar a la alta costura.

Sin embargo, no te dejes engañar, pues es posible que estas sandalias no aparezcan en la película y que Anne solo las haya usado para descansar, pues más tarde se le vio con el mismo look, pero combinado con unas espectaculares sandalias de tiras y tacón alto que elevaban por completo el outfit, con un toque mucho más elegante y sofisticado.

Las sandalias de Chanel de Anne Hathaway Aeon/GC Images

De todos los looks que ha lucido Anne Hathaway hasta ahora para la película, ¿cuál ha sido tu favorito?

