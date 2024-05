Aprende a combinar colores de ropa en un outfit, usa la técnica sandwich inspirada en Carrie Bradshaw

Junto con las imágenes de la nueva temporada de And Just Like That, notamos que la actriz Sarah Jessica Parker, en su papel de Carrie Bradshaw está usando la mejor técnica de moda para combinar distintos colores en un outfit de manera armónica y elegante.

De pronto, la vida es muy corta para lucir atuendos aburridos. Si bien los looks monocromáticos en tonos neutros son muy sofisticados, hay días que, para variar, podemos mezclar varios colores, jugar con combinaciones arriesgadas, e iluminar un poco nuestra imagen... y para eso, precisamente, la técnica sandwich es ideal (una propuesta que también es útil en maquillaje).

Cómo combinar varios colores

La idea detrás del sandwich es crear capas de colores que se complementen entre sí, logrando un outfit llamativo y original. Para llevar a cabo esta técnica, es importante tener en cuenta algunos consejos clave:



Elije una paleta de colores: Antes de empezar a combinar colores, es importante elegir una paleta de tonos que se complementen entre sí. Puedes optar por colores contrastantes

En una gama pastel, la blusa y el calzado hacen juego, la falda rosa toma protagonismo, y el bolso complementa. Getty images Juega con las proporciones: A la hora de combinar colores es importante tener en cuenta las proporciones de cada tono. Por ejemplo, puedes usar un color llamativo en una prenda principal y combinarlo con tonos neutros. Añade accesorios: Los accesorios son clave para completar tu imagen, cada elemento cuenta. Puedes optar por bolsos y calzado a juego con otras prendas, para equilibrar el conjunto. Atrévete a tomar riesgos: La moda es una forma de expresión personal, y por eso, hay reglas que están hechas para romperse. En otras palabras, se vale jugar con distintas combinaciones de colores.

And just like that (parafraseando el nombre de la serie), aplicando la técnica sandwich podrás experimentar con diferentes combinaciones de colores. Atrévete a salir de tu zona de confort y crea outfits que te hagan sentir segura y radiante.