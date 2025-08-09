Beyoncé impone moda con los jeans cowboy que marcan cintura con elegancia

Tras el lanzamiento de su más reciente disco, ‘Cowboy Carte’, que hace homenaje a la música country, Beyoncé, ha impuesto la tendencia cowboy y se ha convertido en la imagen de una de las marcas de jeans más prestigiosas.

La cantante ha lucido los jeans cowboys perfectos para estilizar la cintura y marcar las silueta femenina sin perder la elegancia.

Los jeans cowboy de Beyoncé que marcan la cintura

A través de su compañía Parkwood Entertainment, Beyoncé publicó el lunes 4 de agosto un video promocional de su nueva colaboración con la marca de jeans Levi’s, bajo el nombre de “Capítulo 4: el vaquero de mezclilla”, donde además se puede escuchar de fondo su éxito ‘Levii’s Jeans’.

En el video se puede ver a la cantante vistiendo varias prendas de mezclilla ajustadas que marcan su silueta y que hacen honor a la canción. Al final del video, la cantante deja de lado el denim sobre denim, para vestir prendas de piel en color negro mientras se sube a una motocicleta, por lo que sus fans especulan que su próxima disco podría producirse bajo el género del rock, para seguirse reinventandose y explorando nuevos géneros musicales.

¿Por qué los jeans cowboy son perfectos para marcar la cintura?

Inspirados en la moda vaquera, los jeans estilo cowboy se caracterizan por tener un aire rústico pero auténtico que ayuda a definir la figura de las mujeres, pues marcan la cintura, alargan las piernas y resaltan las curvas del cuerpo femenino de manera natural.

Estos jeans resaltan la figura femenina porque son de tiro alto con una cinturilla firme y perneras rectas o ligeramente acampanada que da visualmente un efecto de piernas más largas y delgadas.

Estos jeans estilo vaqueros son perfectos para marcar tu figura sin perder la comodidad y la elegancia, además pueden llegar a ser muy versátiles, pues las marcas han recurrido a bordados y texturas para crear diseños juveniles que combinan con prendas casuales y formales.

