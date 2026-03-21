Carolyn Bessette-Kennedy dicta tendencia 90s: así se lleva el vestido floreado con tacones hoy.

Hay estilos que no pasan de moda, y si hablamos de elegancia sin esfuerzo, el nombre de Carolyn Bessette-Kennedy siempre aparece. Su estética noventera (limpia, minimalista y con ese toque effortless) sigue marcando tendencia, especialmente ahora que los vestidos floreados regresan con fuerza esta temporada.

El look noventero que vuelve a conquistar

Durante los años 90, Carolyn Bessette-Kennedy se convirtió en un referente de estilo gracias a su forma de vestir sin excesos. Apostaba por siluetas sencillas, colores neutros y piezas que hablaban por sí solas.

Uno de los looks que mejor resume su esencia es precisamente un vestido ligero, con estampado floral delicado, combinado con tacones bajos en color negro. Lejos de ser recargado, el resultado era equilibrado, elegante y fácil de llevar.

Por qué el vestido floreado funciona (y mucho)

El vestido blanco con flores de colores tiene algo especial porque aporta frescura sin perder sofisticación. A diferencia de los prints más intensos, este tipo de estampado se siente ligero, ideal para primavera y perfecto para looks de día.

Durante los años 90, Carolyn Bessette-Kennedy se convirtió en un referente de estilo gracias a su forma de vestir sin excesos. Getty Images

Stilettos bajos: el detalle clave del look

Si hay un elemento que eleva por completo este outfit, son los zapatos. Carolyn apostaba por stilettos negros de tacón bajo, una elección que sigue siendo perfecta hoy porque estilizan sin sacrificar comodidad y aportan ese contraste necesario para equilibrar la suavidad del vestido floreado.

Este tipo de calzado, además, encaja perfecto en looks de oficina, eventos de día o incluso salidas casuales donde quieres verte arreglada sin exagerar.

El estilo de los 90 está viviendo un gran comeback, y figuras como Carolyn Bessette-Kennedy siguen siendo referencia absoluta. Su forma de vestir demuestra que menos siempre puede ser más, especialmente cuando eliges piezas con intención.

