Moda

Cómo llevar el color rojo burdeos con estilo: los looks más sofisticados de este otoño

¡El color rojo burdeo o vino se ha convertido en uno de los colores protagonistas del otoño! Te contamos cómo puedes combinarlo para lograr un look elegante, femenino que puedas usar en cualquier ocasión.

October 09, 2025 • 
Gabriela Santillán
rojo burdeo look.png

Este es uno de esos tonos que nunca pasan de moda y cada otoño se posiciona como uno de los tonos principales de la temporada. Es perfecto para las mujeres que desean un matiz de elegancia sin llegar a lo ordinario.

Rojo burdeos, un color que es atemporal y versátil

El rojo burdeos es versátil, por lo que se puede usar durante todo el año, aunque muchos lo vinculan con la época de otoño e invierno. Lo puedes combinar con colores más osados, como el mostaza o el verde oliva, así como con tonos neutros, como el gris, el blanco hueso y el beige, generando contrastes modernos y elegantes.

Cómo mezclar el color burdeos con elegancia

Negro: ¡La unión más tradicional y refinada! Perfecto para vestimenta de oficina o nocturna con un aire de misterio.

rojo burdeo.png

En tonos nude: Perfecto para lograr un equilibrio entre la delicadeza y la sensualidad. Un suéter burdeos y pantalones beige pueden crear un look elegante sin ninguna dificultad.

Con champagne o dorado: Proporciona un brillo lujoso y de fiesta, perfecto para cenas o acontecimientos especiales.

Con mezclilla: Si buscas un look más relajado, el burdeos se combina a la perfección con mezclilla oscura o clara.

Rosa pálido: Esta mezcla de tonos totalmente femeninos atenúa la intensidad del burdeos y lo transforma en un color romántico.

Prendas esenciales para elegir el burdeos

Los abrigos estructurados, las botas altas, los suéteres de punto grueso y los bolsos color vino son muy populares esta temporada. Para un toque sutil pero muy chic, también puedes añadir este color a los labios, las uñas y los accesorios.

look rojo burdeo outfit.png

El predilecto de las personalidades famosas

El rojo burdeos se ha vuelto un color que simboliza elegancia y poder gracias a iconos como Victoria Beckham, Kate Middleton y Meghan Markle, quienes lo han usado en diferentes ocasiones. Desde los vestidos midi hasta los trajes sastre, este color muestra que es capaz de adaptarse a cualquier estilo y momento.

Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
