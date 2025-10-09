Cómo llevar el color rojo burdeos con estilo: los looks más sofisticados de este otoño

Este es uno de esos tonos que nunca pasan de moda y cada otoño se posiciona como uno de los tonos principales de la temporada. Es perfecto para las mujeres que desean un matiz de elegancia sin llegar a lo ordinario.

Rojo burdeos, un color que es atemporal y versátil

El rojo burdeos es versátil, por lo que se puede usar durante todo el año, aunque muchos lo vinculan con la época de otoño e invierno. Lo puedes combinar con colores más osados, como el mostaza o el verde oliva, así como con tonos neutros, como el gris, el blanco hueso y el beige, generando contrastes modernos y elegantes.

Cómo mezclar el color burdeos con elegancia

Negro: ¡La unión más tradicional y refinada! Perfecto para vestimenta de oficina o nocturna con un aire de misterio.

En tonos nude: Perfecto para lograr un equilibrio entre la delicadeza y la sensualidad. Un suéter burdeos y pantalones beige pueden crear un look elegante sin ninguna dificultad.

Con champagne o dorado: Proporciona un brillo lujoso y de fiesta, perfecto para cenas o acontecimientos especiales.

Con mezclilla: Si buscas un look más relajado, el burdeos se combina a la perfección con mezclilla oscura o clara.

Rosa pálido: Esta mezcla de tonos totalmente femeninos atenúa la intensidad del burdeos y lo transforma en un color romántico.

Prendas esenciales para elegir el burdeos

Los abrigos estructurados, las botas altas, los suéteres de punto grueso y los bolsos color vino son muy populares esta temporada. Para un toque sutil pero muy chic, también puedes añadir este color a los labios, las uñas y los accesorios.

El predilecto de las personalidades famosas

El rojo burdeos se ha vuelto un color que simboliza elegancia y poder gracias a iconos como Victoria Beckham, Kate Middleton y Meghan Markle, quienes lo han usado en diferentes ocasiones. Desde los vestidos midi hasta los trajes sastre, este color muestra que es capaz de adaptarse a cualquier estilo y momento.