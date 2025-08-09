Edith Head: la legendaria diseñadora de Hollywood que inspiró a Edna Moda de ‘Los Increíbles’

Edith Head es sin duda la mujer responsable de los vestidos más icónicos de Hollywood, fue nominada en 35 ocasiones en los premios Óscar y se llevó a casa 8 estatuillas, un récord que ningún diseñador de vestuario ha logrado superar.

La diseñadora revolucionó el arte del vestuario en el cine y vistió a las mujeres más importantes del Cine de Oro en Hollywood, por eso hacemos un pequeño repaso por su impresionante trayectoria.

¿Quién fue Edith Head y cómo comenzó su carrera en Hollywood?

Edith Head nació en el año de 1987 en San Bernardino, California y a la edad de 26 años comenzó a trabajar en Paramount Picture como dibujante y asistente de vestuario, cuando las películas todavía eran mudas.

Travis Banton, jefe de vestuario en la productora, se convirtió en su mentor y le enseñó las bases para que se convirtiera en diseñadora, gracias a su creatividad y determinación, Edith logró ascender rápidamente, pues tenía la capacidad instintiva para crear los mejores vestuarios para los personajes de las películas en las que logró trabajar.

Edith logró participar en más de 500 películas, fue nominada al Óscar en 35 ocasiones y se llevó a casa 8 estatuillas por las películas: La Heredera (1950), Sansón y Dalilah (1951), Eva al Desnudo (1951), Un lugar en el sol (1952), Vacaciones en Roma (1954), Sabrina (1955), Los hechos de la Vida (1961) y El Golpe (1973).

Edith Head inspiró a Edna Moda de Los Increíbles

¿Cuáles fueron los diseños más icónicos de Edith Head en Hollywood?

Antes de confeccionar un diseño, Edith estudiaba muy bien al personaje, escuchaba cuidadosamente las necesidades del director y tomaba en cuenta las opiniones de los actores, pues ella aseguraba que un actor con un vestuario que lo hiciera sentir cómodo, podía brillar aún más frente a las cámaras.

Trabajó muy de cerca con el director Alfred Hitchcock, y se dice que fue junto a él que revolucionó el vestuario de cine, marcando un antes y un después en la narrativa visual del cine.

Y diseñó muchos de los vestuarios más icónicos de las mejores actrices de la época dorada del cine en Hollywood como Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman, Marilyn Monroe y Sophia Loren.

Edith fue quien diseñó el icónico vestido negro de Audrey Hepburn en Sabrina (1954), y del vestuario impecable de Grace Kelly en La ventana indiscreta (1954).

Edith también escribió 2 libros sobre moda: The Dress Doctor (1959) y How to Dress for Success (1967) y ambos demuestran la filosofía de Edith sobre el estilo y la moda.

Una de sus frases más recordadas fue: “La moda es un lenguaje. Algunos lo saben, algunos lo aprenden, unos nunca podrán. Es como un instinto”.

¿Edith Head inspiró a Edna Moda?

Un dato muy curiosos y poco conocido, es que los estudios de Disney Pixar se inspiraron en Edith Head para crear a la icónica Edna Moda de ‘Los Increíbles’, no solo se ve reflejado su gran parecido físico con su fleco y gafas oscuras, sino también en su forma de diseñar los trajes de los superhéroes.

Al igual que Edith, la animada Edna estudia muy bien los poderes y debilidades de su cliente, antes de crear el traje adecuado para el superhéroe, pues no solo tiene que estar a la moda, también tiene que ser funcional.

