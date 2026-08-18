El otoño 2026 no quiere minimalismo: estas son las tendencias que harán que tu guardarropa se vea diferente

El otoño 2026 llega con ganas de romper la fórmula del armario perfecto: menos básicos llevados de memoria y más mezcla de texturas, proporciones, color y accesorios.

La temporada no propone llenar el clóset de prendas nuevas, sino mirar las que ya tienes con otros ojos y atreverte a combinarlas de maneras menos predecibles.

1. Las capas se convierten en protagonistas

Este otoño, vestirse por capas deja de ser únicamente una necesidad práctica y se convierte en una herramienta de estilo. Camisas debajo de vestidos, suéteres sobre camisas, blazers encima de prendas ligeras y faldas combinadas con pantalones crean looks con mayor dimensión.

La clave está en mezclar diferentes largos y texturas para que cada prenda tenga su propio espacio. Cómo llevarlo: prueba una camisa blanca debajo de un vestido, agrega un cinturón y termina con un blazer estructurado.

El layering también funciona al combinar piezas de distintas temporadas: un blazer estructurado sobre una camisa de mezclilla y un vestido ligero crea un estilismo de capas con diferentes texturas y proporciones. Getty Images

2. Adiós al look completamente neutro

El negro, beige, gris y blanco seguirán siendo indispensables, pero esta temporada aparecen acompañados de colores que reclaman atención.

Rojos intensos, azules, verdes y combinaciones inesperadas ayudan a darle una nueva energía al guardarropa de otoño.No necesitas vestirte de pies a cabeza en color. Un bolso, unos zapatos o un suéter pueden ser suficientes para romper con un conjunto neutro.

La falda midi se posiciona como una de las prendas clave para el otoño 2026, combinada con botas altas y prendas de punto para conseguir una silueta elegante y contemporánea. Getty Images

3. Las proporciones cambian

Una de las maneras más fáciles de actualizar un look es jugar con el volumen. Los pantalones amplios conviven con prendas superiores más ajustadas, mientras que los blazers y abrigos adquieren estructuras más pronunciadas.

El objetivo no es conseguir una silueta perfectamente equilibrada, sino crear contraste.

Pantalones de pierna ancha con una camiseta ceñida, una chaqueta oversized con una falda corta o un abrigo voluminoso sobre un vestido ligero son algunas de las combinaciones que funcionan.

4. El traje abandona la oficina

La sastrería continúa fuerte, pero ya no tiene por qué verse corporativa. El traje de dos piezas se lleva con camisetas, tops, prendas de punto, cinturones llamativos e incluso zapatos que rompen con su apariencia formal.

También puedes separar las piezas: un blazer con jeans o un pantalón sastre con una sudadera consiguen ese efecto sin esfuerzo.

La sastrería se reinventa para el otoño 2026 con pantalones de corte impecable que llevan el uniforme de oficina al terreno del street style. El gris y las rayas finas refuerzan su carácter clásico, mientras los accesorios y la camisa romántica actualizan la silueta. Getty Images

5. El terciopelo vuelve a sentirse actual

Hay texturas que inmediatamente nos hacen pensar en otoño y el terciopelo es una de ellas. Esta temporada aparece en blazers, vestidos, pantalones y accesorios.

Para evitar que se vea demasiado solemne, combínalo con prendas cotidianas. Un blazer de terciopelo con jeans y una camiseta blanca puede ser mucho más interesante que llevarlo con un conjunto completamente formal.

Un look en tonos rosa empolvado que combina transparencias, textura plisada y siluetas relajadas, una de las claves del street style de otoño 2026. Getty Images

6. El cuero se vuelve más sofisticado

El cuero continúa siendo uno de los grandes clásicos de la temporada, pero ahora gana interés a través de acabados texturizados, especialmente aquellos que imitan la piel de cocodrilo. No hace falta apostar por una pieza completa. Un bolso, unas botas o un cinturón pueden incorporar la tendencia de una manera mucho más fácil de llevar.

7. El romanticismo se vuelve menos dulce

Volantes, transparencias, encaje, satén y siluetas fluidas regresan, pero acompañados de elementos que les quitan cualquier exceso de dulzura.

La fórmula está en contrastar: una blusa romántica con pantalones de cuero, un vestido vaporoso con botas o una falda femenina con una chaqueta estructurada.

El blanco también funciona para el layering de otoño: un blazer ligero sobre una prenda de encaje crea un estilismo elegante, sofisticado y lleno de textura. Getty Images

8. Los estampados recuperan protagonismo

Después de varias temporadas dominadas por prendas lisas, los estampados vuelven a ocupar espacio. Flores más elaboradas, motivos gráficos y diseños que recuerdan a textiles antiguos aparecen en vestidos, faldas, chaquetas y abrigos.La manera más sencilla de llevarlos es convertir una sola pieza estampada en el centro del look y mantener el resto más discreto.

9. Mezclar colores será parte del juego

El color blocking también encuentra espacio en el otoño. La idea es combinar tonos que tradicionalmente no asociamos entre sí y crear contrastes deliberados.

Rojo con rosa, azul con verde o tonos intensos junto a marrones y grises pueden hacer que incluso un conjunto básico se sienta completamente diferente.

10. Los accesorios toman el control

Si existe una manera rápida de actualizar un guardarropa sin comprar diez prendas nuevas, es cambiar los accesorios.

Pañuelos, cinturones, bolsos de formas diferentes, joyería llamativa, guantes y zapatos en colores inesperados serán fundamentales para transformar los looks. Un mismo blazer puede parecer completamente distinto con un cinturón marcado, un pañuelo al cuello o un bolso protagonista.

Cómo usar los anillos para manifestar tus deseos Getty Images

El otoño 2026 deja atrás la idea de que un guardarropa sofisticado tiene que ser silencioso. La elegancia también puede estar en el contraste, el color, el volumen y la mezcla.Y lo mejor es que para conseguirlo no necesitas renovar todo tu clóset: basta con cambiar la manera en la que combinas lo que ya tienes.