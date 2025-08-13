El vestido lencero de la princesa Diana de los 90 regresa como el favorito para el otoño para vernos como princesas.

Corría el año de 1996 y Diana, la princesa de Gales, estaba revolucionando al mundo.

Para este momento de su historia, su relación con Carlos y la corona ya estaba en un punto crítico. Hacía tan solo dos años, el entonces príncipe había confesado de forma pública su infidelidad con Camila Parker Bowles, así que para el 96, la princesa Diana nos permitió ver su faceta más segura, empoderada y sensual, misma que inauguró con el vestido de la venganza. Sin embargo, otra de las piezas que más resaltan de este período de su vida es el slip dress de seda azul medianoche, un diseño que parecía estar inspirado en la lencería de John Galliano y con el que llegó a la Gala de Vanity Fair de Nueva York.

Gracias a que la moda de los 90 y 2000 está devuelta, las tendencias han considerado revivir este modelo de la princesa como uno de los favoritos para lucir durante la autumn season: el vestido lencero. ¿Quieres incluirlo en tus atuendos futuros? Anota estos tips que te ayudarán a lucirlo como toda una figura de la realeza.

Un vestido que está de moda

El slip dress o vestido lencero, es una prenda que fue muy popular en los 90, y gracias a tendencias como el Y2K y aquellas que buscan rescatar piezas de siluetas femeninas, es que podemos tener de regreso esta belleza de vestido. No solo es una prenda de sensualidad discreta, la tela con la que está elaborado sumado a los detalles de encaje nos permite lucir un look sofisticado y elegante cuando lo portamos. Si bien es cierto que firmas como Gucci o Versace han apostado por incluido en sus colecciones, la realidad es que verlo en las celebridades del momento ha funcionado como motor impulsar para que todas queramos lucirlo. Además de la icónica Diana de Gales, otras famosas como Bella Hadid han apostado por vestir con él, aportando, claro, sus toques y estilos, reinventándolo e inspirarnos para hacerlo parte de nuestros guardarropas.

La princesa Diana en la MET Gala de 1996 con un vestido Dior Getty Images

¿Por qué deberías usarlo?

Existen muchas razones por las que este vestido se ha convertido en el favorito de muchas y aquí te vamos a enumerar las que consideramos más importantes con la esperanza de que salgas corriendo por tu vestido lencero una vez que termines de leer esta nota.

El slip dress favorece a casi todos los cuerpos, gracias a su caída fluida y ligera, permite utilizar la silueta sin marcarla demasiado. Es una pieza que aporta elegancia sin ningún esfuerzo, es decir, es la prenda que vas a tomar del clóset cuando no sabes qué ponerte, pero quieres verte arreglada. También se adapta a diferentes estilos, puede ir desde boho (como Bella Hadid), algo más romántico u incluirlo en un atuendo de inspiración dark, todo dependerá de los accesorios que quieras agregarle.

Mini guía de estilo para lucir tu vestido lencero

Para el día a día puedes apostar por él combinándolo con tenis blancos, una playera básica debajo y como accesorio una tote bag, esto te dará un estilo boho y romántico. Para la noche podrías adaptarlo con un par de sandalias de tacón bajo y un bolso baguette. El frío no es un impedimento para apostar por él, así que lúcelo con suéteres de punto oversized y botas altas. Si lo tuyo es un estilo más oscuro, no dudes en lucirlo con tu biker jacket favorita y botines, además de sensual te verás rebelde y elegante. Finalmente, la vieja confiable es lucirlo como vestido de gala con un buen par de tacones stilettos.

Más que una prenda icónica, el vestido lencero de la princesa Diana nos recuerda que una pieza tiene el poder de transformar y transmitir. En 1996 ella lo usó para gritarle al mundo su empoderamiento, su sensualidad y para posicionarse como una de las referentes de estilo más importantes de la historia. Hoy, 29 años después, Diana sigue manteniendo ese título y nos invita a inspirarnos con su figura.