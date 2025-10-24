Jenna Ortega lleva el vestido con transparencias que todas queremos llevar este otoño

Durante los últimos meses, Jenna Ortega ha dado mucho de qué hablar con sus atrevidos y elegantes looks góticos, inspirados en la serie que protagoniza para Netflix, Wednesday, con tonos oscuros y hasta texturas metálicas.

Sin embargo, recientemente la actriz ha decidido dar un giro inesperado a su imagen con un look que se aleja de lo gótico para mostrar su lado más romántico y femenino en un color mucho más suave y transparencias.

El look romántico de Jenna Ortega con vestido de transparencias

Fue durante los Premios Imagemaker de InStyle, donde Jenna optó por un look femenino y romántico, la actriz de Wednesday lució un vestido lila transparente de la colección primavera 2026 de Amiri, con delicados abalorios que imitan hojas, un corpiño transparente y una abertura hasta el muslo.

Lo combinó con un abrigo mullido color guinda, sandalias de plataforma en plata metalizada y un bolso de mano cuadrado plateado con efecto espejo.

En cuanto al glamour, la makeup artist Mélanie Inglessis y el estilista César Deleón Ramírez, también mantuvieron el ritmo de la imagen oscura y femenina de Ortega, pero con un toque ligeramente más ligero.

El look romántico de Jenna Ortega con vestido de transparencias Monica Schipper/Getty Images

Jenna Ortega y el secreto de su éxito en la alfombra roja

Jenna ha logrado deslumbrar en cada alfombra gracias al talento del fashion stylist, Enrique Meléndez, quien no sólo estuvo detrás del look de la actriz en la alfombra, también fue reconocido con el premio al “Futuro de la Moda”.

Jenna fue la encargada de entregarle el premio, y durante su discurso dijo: “Enrique fue una de las primeras personas que me hizo sentir vista y escuchada”, dijo. “Al crecer en una industria como esta, aprendes a ser el títere y a hacer lo que te dicen, y él siempre tomó todo lo que yo decía con la máxima importancia, respeto y cuidado”.

“Sí, trabajamos juntos, sí, es uno de mis visionarios favoritos, pero sobre todo es mi amigo”, continuó. “Ha sido tan bueno conmigo. Mueve montañas en silencio”.

Ortega no pudo contener el llanto y añadió: “Ha sido realmente maravilloso. Me has hecho crecer y me has formado de las maneras más hermosas. Eres mi hermano mayor. No podría hacer nada sin ti”.