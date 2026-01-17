JLo apuesta por el look con pantalones anchos que querrás llevar a tu próxima junta de negocios

Por años, el denim fue considerado en el mundo de la moda como un acabado que debía acompañar prendas de corte casual y desenfadado. Sin embargo, de un tiempo para acá, esta visión se ha ido transformando, especialmente con el styling de celebridades como JLo, quienes son expertas en demostrar con elegancia cómo podemos transformar por completo un look de mezclilla para que este se vea con todo el estilo de una boss girl.

Durante su más reciente aparición pública, mientras caminaba por las calles de Beverly Hills, Jennifer Lopez demostró de forma impecable cómo es que un pantalón ancho de mezclilla puede llegar a convertirse en EL elemento que necesitas para elevar un look casual a algo elegante.

Pantalones anchos: el must que debes tener en tu guardarropa

El elemento protagónico del atuendo de JLo fueron sus jeans de tiro alto en azul clásico con piernas wide leg, un corte que no solo se ha popularizado en los últimos años, sino que también se ha convertido en gran aliado para estilizar la figura Y lograr looks refinados y elegantes.

Aunque existen en diferentes texturas y textiles, contar con algún pantalón de pierna ancha en tu clóset debe ser algo primordial, pues este ya es un básico que puede acompañar cualquier atuendo con el que busquemos transmitir una estética delicada que pueda adaptarse a diversos entornos y estilos.

Atuendo con capas: el secreto de JLo para lucir impecable

Por supuesto que los pantalones no son el único elemento ganador en la fórmula que Jennifer eligió para su look. La cantante apostó por la inclusión de capas en su atuendo, una decisión bastante inteligente cuando buscamos elevar nuestra apariencia a un look refinado y elegante con movimiento y sofisticación.

Para la parte superior, Jennifer apostó por una camisa de vestir color blanca con rayas azul marino, el toque que dota de formalidad al atuendo. Prenda a la que le sumó un chaleco en color café con cuello en V, que le permitió destacar el cuello de la camisa de forma elegante. Y finalmente apostó por un blazer en tono tierra jaspeado, elemento que dotó de mucha sofisticación al look y que combinó perfectamente con su calzado y accesorios.

Sella tu look ejecutivo con los accesorios correctos

Jennifer cuidó cada detalle de su atuendo, apostando por incluir un delgado cinturón color chocolate con el que enmarcó y definió su cintura, mientras le permitió complementar la paleta de colores que conformaba todo el look.

La cantante también apostó por utilizar anillos de oro y aretes tipo arracada, incorporando con ellos mucha elegancia. Para el calzado apostó por un par de mocasines con plataforma en color negro que combinaron con su bolso XL. Y por supuesto su pelo, el cual lució suelto con sus características capas framing largas rejuvenecedoras y sus mechas color beige, logrando así un atuendo perfecto que logró equilibrar lo casual con lo formal.

Con este look, JLo nos dejó claro por qué sigue siendo una de las celebridades que más nos inspiran al momento de buscar un referente de moda y estilo. A sus 56 años, la “Diva del Bronx” sabe a la perfección qué elementos incluir para lograr atuendos que no solo sean refinados, sino que también sean elegantes, con prendas tan sencillas como unos pantalones anchos.