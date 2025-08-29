Julia Roberts impacta con el vestido negro más elegante y clásico en el Festival de Venecia 2025

A lo largo de su impresionante carrera en Hollywood, Julia Roberts nunca había asistido al Festival de Cine de Venecia, y la actriz hizo su gran debut luciendo un hermoso y clásico vestido de Versace, con el que se consolidó como una de las mejor vestidas de la alfombra roja.

Te podría interesar: De Cate Blanchett a Heidi Klum, los mejores looks del Festival de Cine de Venecia 2025

Julia Roberts hace su debut en el Festival de Cine de Venecia con vestido de Versace

La “eterna mujer bonita”, acudió por primera vez al famoso festival venecino para presentar su más reciente proyecto cinematográfico, ‘Caza de Brujas’ del director italiano, Luca Guadagnino, film con el que busca consolidar su carrera en Hollywood.

Para la importante ocasión, Julia optó por un vestido azul noche de manga larga con escote redondo y una cola discreta que arrastraba ligeramente tras su paso por la alfombra.

El modelo del diseñador Dario Vitale en su debut para la firma Versace, fue confeccionado en tela satinada, que destacaba también por su patrón geométrico de rombos, más oscuros que se repetían a lo largo de la silueta, sobre todo en la zona de la cintura y el busto.

Roberts acompañó el vestido, que ha causado furor en las redes sociales, con algunos accesorios como pendientes de diamantes largos que se asomaban bajo su melena cobriza, un brazalete y un anillo de diamantes y zafiros.

Julia Robert debuta en el Festival de Cine de Venecia Daniele Venturelli/WireImage

Julia también apostó por un maquillaje neutro y una melena suelta con ligeras ondas que daban forma a sus capas, que daban dinamismo a su look para una apariencia mucho más juvenil, con la elegancia que siempre la han caracterizado.

Los looks de Julia Roberts en Venecia

Sin embargo, este vestido no es el único look con el que Julia ha conquistado a su paso por la ciudad italiana, pues a su llegada impresionó con un conjunto muy favorecedor a cualquier edad.

Unos jeans de tiro alto y pernera recta en azul oscuro, camisa a rayas y una americana de lana de corte entallado en color azul oscuro y zapatos cerrados de tacón alto.

Julia Robert debuta en el Festival de Cine de Venecia Theo Wargo/Getty Images

Este look, también de Versace, ha causado furor, pues refuerza la idea de que menos es más en el mundo de la moda, y colocando a Roberts como una de las mujeres mejor vestidas del festival.

