Kendall Jenner lleva el abrigo favorito para ir a la oficina este invierno

Hay looks que se sienten como un respiro entre tanta moda complicada, y el de Kendall Jenner es justo eso: simple, pulido y perfecto para días fríos en los que solo quieres verte bien sin pensarlo demasiado. La modelo fue vista usando un abrigo de piel color camello que, honestamente, parece hecho para convertirse en nuestro uniforme de invierno. Es largo, tiene ese aire clásico que nunca falla y da la vibra exacta entre profesional y actual.

Debajo llevó una t-shirt blanca súper básica, de esas que ya tienes por ahí, pero que cuando se combinan con un abrigo así, de pronto se sienten mucho más elevadas. Es ese tipo de magia que pasa cuando mezclas prendas sencillas con una pieza protagonista.

El look de Kendall Jenner: fácil, limpio y perfecto para el trabajo

Lo que más llama la atención del outfit es lo equilibrado que está. Kendall combinó el abrigo con pantalones negros rectos, que caen bonito y hacen que el look se vea ordenado sin sentirse rígido. Son esos pantalones que te puedes poner desde las 8 de la mañana hasta que sales de la oficina sin que te molesten.

Para cerrar el conjunto, eligió botas negras, totalmente clásicas. Y aquí es donde el look se siente muy “Kendall”: nada está de más, nada sobra. Son piezas que todas conocemos, pero puestas juntas logran ese efecto impecable que parece complicado… aunque no lo es.

El look de Kendall Jenner: fácil, limpio y perfecto para el trabajo. Getty Images

Además, la paleta neutra —camello, blanco y negro— siempre funciona. Es como ese truco silencioso que nunca nos falla: te ves elegante de inmediato, incluso en días en los que dormiste poco o no tuviste ganas de pensar qué ponerte.

Por qué este look funciona tan bien en invierno (y en la oficina)

El abrigo camello es un esencial por una razón. Abriga, combina con prácticamente todo y tiene una vibra profesional sin volverse aburrido. Y cuando lo llevas con prendas tan básicas como la t-shirt blanca y los pantalones negros, el resultado es un look que se siente “muy tú”, pero más pulido.

Si buscas inspiración realista para esta temporada, Kendall Jenner acaba de darnos la receta perfecta: un buen abrigo + básicos infalibles + tonos neutros. Cómodo, elegante y fácil de replicar cualquier día de la semana.

