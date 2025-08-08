Suscríbete
Las sandalias thong conquistan Copenhague y así puedes incluirlas en tu look para verte elegante

Desde hoy este calzado se convertirá en tu favorito por su comodidad y elegancia.

August 08, 2025 • 
Lily Carmona
Las sandalias thong conquistan Copenhage y así puedes incluirlas en tu look para verte elegante.png

Así se llevan las sandalias thong en la semana de la moda de Copenhague.

Getty Images

La semana de la moda de Copenhague llegó y está arrasando con todo, permitiéndonos ver ideas de estilo, inspiración para nuestros propios looks, ejemplo y cátedra de cómo llevar el street style y por supuesto las últimas tendencias que estarán revolucionando al mundo. Dentro de todo el mar de información que nos ha permitido ver este evento, llamó la atención un objeto particular que nos tiene volviéndonos locas, pues apuesta también por convertirse en el calzado sensación: las sandalias thong.

Y es que este calzado minimalista, fresco y supersofisticado ha llegado para convertirse en el nuevo básico que, a como dé lugar, debemos tener en nuestras manos.

El match perfecto para cualquier outfit

Las thong son el calzado elegante que querrás combinar con cualquier tipo de prenda. ¡De verdad!, son ese par de zapatos que combina a la perfección con vestidos, faldas y pantalones. Para saber el tono que les quieres dar será vital que decidas el mood con el que estás en el día y el look que deseas llevar. Por ejemplo, si lo que estás buscando transmitir con tu outfit es un aire romántico, sí o sí podrías combinarlas con un maxivestido de olanes.

Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 3

La semana de la moda de Copenhague pone en tendencia las prendas perfectas para lucir tus thong.

Christian Vierig/Getty Images

Si algo nos está enseñando esta Fashion Week es no tenerle miedo a la combinación de prendas y estilos, estas son algunas ideas que te podrían funcionar para lucirlas de forma elegante.

Falda lápiz

Esta falta tiene un corte y diseño elegante que se combina a la perfección con el aura de las thong, puedes apostar por incluir en tu look una blusa de seda para un outfit relajado o una camisa suelta para un atuendo elegante.

Pantalones capri

Los capri están volviendo y la semana de la moda nos dejó claro que con mucha fuerza. El corte de estos pantalones permite lucir las thongs y las pantorrillas apostando por un look fresco, juvenil y sensual.

Pantalones bombachos

Estos también se robaron las miradas en Copenhague y muchas personas apostaron por lucirlas en conjunto, logrando algo muy épico y estilizado. Puedes apostar por combinarlas con camisetas de tirantes o blusas románticas para agregar un toque boho a tu look.

Maxivestido

Este look podría funcionar para un evento de tarde, el vuelo y la caída de esta prenda fueron hechos a la medida para permitir que las thong luzcan y resalten a juego.

Las sandalias thong son el ejemplo de que la elegancia puede llevarse desde los pies a la cabeza, apuesta por incluirlas en tus outfits futuros y comienza a lucir como toda una fashion girl, reina del street style.

