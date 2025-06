Los 3 tipos de escote más favorecedores para mujeres altas que quieren verse sofisticadas

Para lucir radiantes no es necesario llevar siempre los últimos diseños de cada firma, sino que basta con encontrar los modelos que mejor se acoplen a cada tipo de cuerpo. En el caso de las mujeres altas, un aliado indiscutible para transformar la imagen al instante, son los escotes, sobre todo aquellas siluetas que estilizan y aportan estilo a cualquier atuendo.

Cuáles son los 3 escotes que le favorecen a las mujeres altas para un look elegante

1. Escote halter

Los tops y vestidos con escote halter son ideales para las mujeres altas tienen la capacidad de enmarcar los hombros y crear una sensación visual de mayor equilibrio en el cuerpo. Gracias a su diseño sutil, es ideal para outfits formales tanto de día como de noche, pues al ser discreto no se roba toda la atención y permite que las miradas se distribuyan de manera armoniosa.

Para hacerlo resaltar aun más, el pelo recogido en spike buns es perfecto, pues aportarán un toque de jovialidad inmediato.

El escote halter es perfecto para estilizar los hombros Getty Archivo

2. Escote en V profundo

Entre los mayores temores al momento de elegir un escote, está el restarle sofisticación al atuendo y hacerlo ver “fuera de lugar”, como podría pensarse que pasa con los escotes profundos. No obstante, las siluetas en “V” profundas en realidad generan un efecto refinado que es idóneo para vestidos largos o tops vaporosos, ya que estilizan la zona del torso y aumenta la ilusión de una silueta espigada.

Un tip infalible para evitar accidentes, es recurrir a nip tapes que a su vez sea posible fijar con la ropa.

El escote prufundo en “V” favorece a las mujeres altas por el efecto de longitud que crea en el torso Instagram. @bellahadid

3. Escote ilusión

Llevar transparencias en un look elegante sí es posible, especialmente si se hace combinando el efecto con un escote tipo ilusión, que es perfecto para mujeres altas, sobre todo en vestidos. Este diseño consiste en dos pasos: una silueta con líneas curvas en la parte del busto y una ligera capa encima de mesh o encaje, que cumplirá con la función de cubrir parcialmente la piel, detalle en donde radica la elegancia.

Los escotes ilusión son la perfecta combinación entre sensualidad y elegancia Instagram. @adele

No te olvides de llevar un bra sin tirantes para que el look no se vea descuidado.