Los tenis ballerina favoritos de las celebridades (y cómo adaptarlos a un look maduro)

Las modas tienden a regresar, pero siempre lo hacen de una forma reinventada y adecuándose a las tendencias de la actualidad. Este es el caso de los tenis ballerina, uno de los calzados más nostálgicos y femeninos que han vuelto al street style y están robándose el protagonismo de los outfits.

Esta fusión entre el clásico flat estilo ballet y los zapatos deportivos tuvo su auge en los 2000, una época en la que conquistó el guardarropa de muchas mujeres; su regreso no ha sido la excepción y esta vez apuesta por conquistar no solo a mujeres jóvenes, sino también a aquellas que buscan proyectar un look moderno, maduro y con mucho estilo.

Sí, habrá quien piense que este calzado está diseñado para un público juvenil (o incluso infantil por su diseño), sin embargo, sabiéndolo combinar con los elementos correctos puede convertirse en una pieza clave para looks refinados y en tendencia.

¿Qué son los tenis ballerina?

El diseño de este calzado mezcla los tenis casuales y las ballerinas clásica, suelen tener suela de goma y están elaborados principalmente con materiales suaves. Las puntas de estos zapatos se caracterizan por ser rectas imitando a las zapatillas de las bailarinas de ballet. Algunas marcas apuestan por incluir en sus diseños moños, lazos o tiras, dentro de las más reconocidas que han incluido este diseño en sus colecciones encontramos a Simone Rocha, Miu Miu, Adidas y Puma.

Los tenis ballerina pueden adaptarse a looks juveniles y maduros. Edward Berthelot/Getty Images

Cómo llevar tenis ballerina si tienes más de 30 o 40 años

La clave para lucir este calzado moderno de forma exitosa y sin morir en el intento, está en el estilismo. Para que estos zapatos funcionen en un look más maduro, sin lucir demasiado juveniles, se deben acompañar de prendas con cortes limpios como los pantalones con pinzas; o colores neutros que permitan que nuestro calzado combine con todo sin perder el toque de formalidad. Algunas ideas que podrían funcionar son:



Pantalones de pinzas para un look en oficina o reuniones, te permitirán contrastar el toque relajado del calzado con la formalidad del pantalón.

en oficina o reuniones, te permitirán contrastar el toque relajado del calzado con la formalidad del pantalón. Vestidos midi o faldas amplias permiten equilibrar la silueta y alargar visualmente las piernas.

Maxivestidos una combinación muy femenina que te hará ver elegante y perfecta para el día a día.

Estilo y comodidad

Además de ser un calzado estéticamente bonito, los tenis ballerina ofrece lo que muchos zapatos nos quedan a deber: comodidad. Son la opción ideal para quienes tienen que laborar largas jornadas o recorrer trayectos que ameritan el uso de calzado cómodo que les permita moverse con facilidad y libertad. También son una gran alternativa para quienes buscan descansar un tiempo de los tacones, pero se niegan a dejar de lado su estilo femenino.

Estos tenis te permitirán lucir un estilo increíble mientras disfrutas de tus actividades diarias y asistes a cualquier tipo de evento.

Los tenis ballerina llegaron para quedarse y lo hicieron de la mejor manera, con una versión renovada, más femenina, cómoda y elegante. Ahora ya sabes que adoptarlos a un atuendo maduro es posible si se llevan con las prendas correctas, sabiendo esto ¿los piensas incluir en tu armario?