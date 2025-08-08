Miranda Priestly nos enseña a llevar la gabardina con elegancia en “The Devil Wears Prada 2”

La producción de ‘El diablo viste a la moda 2’ sigue adelante en las calles de Nueva York, y los fans no dejan de admirar los nuevos looks que lucen sus personajes. El más reciente es de Meryl Streep con una gabardina larga, ideal para ir a la oficina, que lleva su personaje de Miranda Priestly.

Te podría interesar: ¿Cómo se ve Miranda Priestly casi 20 años después? Así es su estilo en “The Devil Wears Prada 2"

Miranda Priestly nos enseña a llevar gabardina con elegancia

Miranda Priestly regresaría más imponente que nunca al set de ‘El diablo viste a la moda 2’, con un estilo evolucionado pero totalmente coherente con su personalidad: sofisticado, minimalista, lujoso y con una autoridad silenciosa.

A sus icónicas prendas de la primera entrega se han sumado las gabardinas largas, en su más reciente visita al set, se le vio luciendo una gabardina cruzada en color melocotón que combinó con zapatos de tacón animal print y pantalón de vestir en un tono gris perla.

Miranda Priestly nos enseña cómo usar gabardina XNY/Star Max/GC Images

Los expertos también han señalado que lleva un anillo de cabujón de zafiro vintage de la firma Saidian Vintage Jewels, y sus características gafas oscuras, un sello que define el estilo de Miranda.

La gabardina que lleva Miranda en esta escena, refleja la clara evolución sutil de su estilo, pero manteniendo la esencia de sus elegantes looks con los que además impone su poder y autoridad en el mundo de la moda.

Te podría interesar: Anne Hathaway lleva las sandalias CHANEL que todas queremos este verano

¿Qué pasa con Miranda Priestly en ‘El diablo viste a la moda 2’?

En esta esperada secuela que se estrenará en pantalla el próximo mes de mayo de 2026, las reglas del juego cambian para la imponente Miranda Priestly, pues aunque sigue al frente de Runaway, tendrá que afrontar nuevos retos que se salen de sus manos.

Miranda Priestly nos enseña cómo usar gabardina Raymond Hall/GC Images

El entorno editorial ha cambiado, las redes sociales, los influencers y los algoritmos son los que dictan las reglas en un mundo donde Miranda estaba acostumbrada a gobernar y a dictar sus propias reglas; sin embargo, ahora tendrá que luchar por seguir siendo relevante en una industria dictada por la inmediatez y no por la excelencia.

