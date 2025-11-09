Naomi Watts nos confirma que las gabardinas de cuero serán las favoritas para Navidad

Hay prendas que vuelan de tendencia en tendencia; siempre dejan más de su poder magnético. Y luego está la gabardina de cuero, un híbrido perfecto entre lo clásico y la modernidad que cada invierno reaparece para recordarnos que lo atemporal también puede sentirse estético y actual. Recientemente, Naomi Watts salió a las calles de Nueva York con un look que volvió a ponerla en boca de todos: gabardina negra de piel, silueta limpia, líneas minimalistas y una presencia que hace que la figura se vea larga, elegante y sin esfuerzo. A partir de esa foto surge en nosotras la necesidad imperiosa de salir corriendo a comprar y conseguir nuestra propia gabardina, pues asumimos que el leather jacket volverá a ser uno de los códigos estéticos más fuertes del invierno 2025.

La gabardina de cuero vuelve más fuerte que nunca

La moda del 2025 pareciera no ser ni maximalista ni retro de forma literal; pareciera que apuesta por elegir los mejores textiles con los cuales crear looks y atuendos revolucionarios, pero a la vez cómodos y elegantes. La gabardina de efecto piel entra justo aquí, pues no viene para competir con prendas puffer o abrigos de lana, sino más bien como un complemento para lucir abrigadas de forma inteligente esta temporada del año. Y es que no por nada se ha convertido en una de las piezas favoritas de celebridades como Naomi, pues es una pieza que es sobria, elegante y altamente estilizadora.

¿Por qué estiliza tanto la gabardina?

Porque trabaja con líneas verticales puras, este tipo de cortes, que son largos, suelen crear un efecto de tubo visual definido. En ellos, el cuerpo se vuelve más longilíneo, favoreciendo la apariencia de nuestra silueta. Para algunos expertos en moda, el material también es un factor decisivo, pues si por sí sola la figura del abrigo aporta mucha elegancia, con el brillo satinado efecto piel se genera un volumen controlado que aporta mucho dinamismo al cuerpo sin volverlo rígido.

Naomi Watts luciendo su abrigo de cuero. MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images

Que el contorno de nuestro cuerpo luzca así de alargado ayuda a proyectar una imagen fresca, sobria y elegante, pero también sumamente rejuvenecedora.

¿Cómo llevaron abrigo de piel sin perder sofisticación?

Naomi apostó por esta prenda en un atuendo altamente sofisticado: vestido blanco largo y un par de stilettos en color negro, una forma infalible para lucir impecable, elegante y moderna durante este invierno. Sin embargo, estos abrigos de piel son una prenda sumamente versátil, que no solo se va a adaptar a diferentes entornos, sino también a atuendos. Puedes combinarla con tus jeans favoritos wide leg para lograr una silueta aún más alargada y sofisticada; acompañarla con un buen jersey de punto para no sufrir de frío, o replicar la fórmula de Naomi, y llevarlo con algún vestido largo o maxi por debajo.

Con esta aparición y su atuendo, Naomi Watts nos recordó que la gabardina es el abrigo elegante que estiliza y todas necesitamos como básico en nuestros guardarropas. Los pronósticos apuntan a que este será un invierno frío; sin embargo, el clima no será pretexto para dejar nuestro lado fashion de lado, así que sí, esta es tu señal para ir a comprar tu gabardina de cuero.