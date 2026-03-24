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Moda

Nicole Kidman lleva el traje de baño que toda mujer de 50 + quiere usar para verse elegante

Si creías que los looks playeros no podían ser elegantes, Nicole Kidman acaba de demostrar todo lo contrario con un traje de baño que redefine el estilo después de los 50.

Marzo 24, 2026 • 
Karen Luna
Nicole Kidman lleva el traje de baño que toda mujer de 50 + quiere usar para verse elegante

Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla

Getty Images

Si hay alguien que sabe cómo verse elegante sin esfuerzo, es Nicole Kidman y esta vez lo volvió a demostrar con un look playero que ya está dando de qué hablar: un traje de baño de cuerpo completo con mangas largas, perfecto para quienes buscan estilo y sofisticación después de los 50.

Lejos de los bikinis tradicionales, la actriz apostó por una pieza mucho más refinada, que no solo estiliza, sino que también tiene un toque práctico que muchas mujeres agradecen.

El traje de baño que estiliza y protege

De acuerdo con reportes recientes, Nicole Kidman fue captada disfrutando de la playa con un traje de baño de mangas largas, una elección que cada vez gana más popularidad. Este diseño es ideal para lucir elegante, además ayuda a protegerte del sol, básicamente es perfecto para cubrir más mientras crea una silueta más uniforme y estilizada, logrando ese efecto sofisticado que todas amamos.

Por qué este look es ideal para mujeres 50+

Más allá de tendencias, este tipo de traje de baño tiene varias ventajas:

  • Mayor cobertura sin perder estilo
  • Un efecto visual más elegante y pulido
  • Protección adicional contra el sol

Además, suele estar confeccionado en materiales como neopreno o telas resistentes, que se ajustan al cuerpo sin marcar de más, algo que también favorece mucho.

Elegancia sin esfuerzo: la clave del estilo de Nicole Kidman

A sus más de 50 años, Nicole Kidman sigue demostrando que la elegancia no está en mostrar más, sino en saber elegir las piezas correctas. Este look playero es el ejemplo perfecto de sencillez, de hecho tiene un estilo que permite moverse con mayor comodidad en el agua sin perder el toque chic.

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Al final, este tipo de traje demuestra que la elegancia en la playa no tiene edad, y que apostar por piezas bien pensadas puede hacer toda la diferencia.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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