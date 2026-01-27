Suscríbete
Nicole Kidman nos enseña a usar el vestido negro que define la cintura durante la Semana de la Moda

Con este vestido negro, Nicole Kidman nos confirma que la elegancia está en los detalles simples y que hay prendas que jamás pasan de moda.

Enero 27, 2026 
Karen Luna
Nicole Kidman.png

Getty Images

Durante la Semana de la Moda de París 2026, la llegada de Nicole Kidman al desfile de Chanel fue uno de los momentos más comentados por fashion lovers y medios especializados. La actriz asistió al evento celebrado en París, donde se presentó la nueva colección de Chanel bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy, atrayendo la mirada tanto por su presencia como por su estilo inconfundible.

Lo que llamó la atención fue su vestido con un diseño negro de la colección Métiers d’Art 2025/26 de Chanel, caracterizado por detalles de plumas y un corte midi que marcaba cintura y silueta sin perder sofisticación. Al contrario de los looks ultra recargados que a veces vemos en las pasarelas, el de Kidman combinó elegancia y modernidad, haciendo del clásico vestido negro una pieza con personalidad propia.

Un clásico reinventado para la pasarela

Podríamos pensar que un vestido negro que define la cintura es “lo de siempre”, pero en este caso, el diseño jugó con texturas mixtas (satén, plumas y lentejuelas) para dar volumen estratégico sin perder la figura. El resultado fue un equilibrio entre lo atemporal y lo audaz, perfecto para el front row de Chanel en París.

Nicole combinó este vestido con accesorios bien pensados (zapatos a tono, bolso negro y gafas de sol elegantes) creando un outfit que funcionó tanto para las fotos de llegada como para el ambiente artístico del desfile. Su maquillaje con labios rosados y cabello suelto con raya al medio completaron una vibra muy chic pero real, nada forzada.

¿Por qué este look funciona?

Lo que me encanta de este vestido es que es fácil de admirar, pero también inspira a llevarlo en la vida real (sí, tú puedes llevar algo similar sin sentir que vas a una alfombra roja). Aquí van tres lecciones concretas que aprendimos:

1. La cintura definida hace magia Un corte que marca la cintura ayuda a equilibrar la figura y dar estructura, incluso si el resto del vestido tiene volumen o textura.

2. Jugar con materiales Seda, plumas o brillo no necesariamente lo hacen “demasiado”: pueden convertir lo clásico en algo memorable sin perder elegancia.

3. Menos accesorios = más impacto Kidman eligió complementos simples que no distraen del vestido. Esa es una regla de oro cuando el outfit ya tiene fuerza.

El desfile de Chanel no fue solo moda; fue una celebración de la feminidad contemporánea, con figuras como Anna Wintour, Dua Lipa y Penélope Cruz compartiendo el front row con Kidman.

Lo mejor de este look es que muestra cómo un vestido negro clásico puede ser moderno, sofisticado y personal, sin necesidad de tendencias efímeras. Nicole Kidman lo llevó con actitud y autenticidad, recordándonos que el verdadero estilo está en cómo te haces sentir, no solo en lo que llevas puesto.

Karen Luna
Karen Luna
