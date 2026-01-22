Suscríbete
Nicole Kidman roba miradas en Chile con su look ‘effortless’ ideal para los días de invierno

Con un estilo relajado, pero completamente glamouroso, la actriz se paseó por las calles de Chile con el atuendo que querremos lucir estos días de frío.

Enero 21, 2026 • 
Lily Carmona
Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla

Nicole Kidman conquista Chile con un look relajado y sofisticado.

Getty Images

Nicole Kidman constantemente nos regala ideas para inspirarnos en su maquillaje, peinado y, por supuesto, estilo. Estos días en la Ciudad de México el clima nos ha dejado ver el poder del invierno y, aunque la actriz se encuentra a unos kilómetros de distancia, su más reciente look ha llegado como anillo al dedo para tratar de recrearlo en estos días de frío.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nicole compartió recientemente que se encontraba en Chile, confirmando que el estilo ‘effortless’ no solo es un gran aliado para los días de invierno, sino también el aliado que necesitamos para vernos sofisticadas y con toda la comodidad del mundo.

Nicole Kidman pasea por Chile

Todo parece indicar que Nicole Kidman decidió tomarse unos días de vacaciones para salir a disfrutar la belleza de Chile. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz compartió una fotografía en donde se le ve caminando por calles chilenas, específicamente en la Plaza Muñoz Gameros, disfrutando de la gente, la cultura y el clima.

Bajo el texto “Me encantó explorar Chile”, la actriz desató la euforia en comentarios donde infinidad de fanáticos derrocharon mensajes de cariño hacia ella. Nicole disfrutó de un recorrido por la Patagonia chilena y aprovechó para realizar una visita a la Antártica.

Nicole Kidman deslumbra con un atuendo ‘effortless’

Nicole apostó por realizar su paseo por la plaza Muñoz Gameros con un atuendo básico pero elegante. Su look desenfadado apostó por un par de pantalones de mezclilla con corte recto, un blazer en color café jaspeado, un par de botines cafés y, por supuesto, para complementar su look, un bolso Chanel de piel en color café y una gorra de textura de peluche, así como unos lentes negros, dejando claro que es la reina de los accesorios.

El estilo ‘effortless’ dominará el 2026

A pesar de que en invierno es más probable que recurramos a este estilo gracias a su comodidad y facilidad de llevarlo sin comprometer nuestra imagen sofisticada así como elegante, la realidad es que el estilo desenfadado será un gran recurrente a lo largo del 2026.

Este estilo busca incluir en un atuendo prendas que sean versátiles, con tonos neutros y siluetas que resulten cómodas y funcionales en nuestro día a día. Ojo aquí, pues esto no es sinónimo de andar desarreglado, sino que más bien busca lograr un estilo que, a pesar de lucir elegante, no necesariamente tenga que ser excesivamente producido.

Los jeans amplios, abrigos con textura, blusas o blazers oversized y accesorios que, más que decorar, complementan funcionalmente el look, serán piezas clave para lograr llevarlo con éxito a lo largo del año.

En su paso por Chile, Nicole Kidman nos dejó claro una vez más por qué es considerada una de las celebridades más inspiradoras al momento de buscar looks, tendencias de belleza e incluso de pelo, pues la actriz se ha convertido en un gran referente a seguir cuando buscamos lucir glamurosas incluso con atuendos casuales de estilo “desenfadado”.

