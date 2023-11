Qué estilos de camisas o blusas se pueden combinar con faldas y cómo lucirlos de la mejor manera

Seguro, en más de una ocasión, has llegado a pensar que no tienes nada qué ponerte de ropa para algún evento, fiesta informal o reunión, pues solo ves tus blusas de siempre y no sabes cómo combinarlas. Así que si este es tu caso, es momento de darle la vuelta. Hoy te diremos qué estilos de camisas y faldas puedes combinar para lucir a la moda.

Con estos consejos que te daremos a continuación, encontrarás varias ideas para lucir tus camisas y blusas de una forma muy original, además que te verás guapísima y con mucho glamour en todo momento.



Camisas blancas con faldas plisadas

En los últimos años, este tipo de outfits se ha convertido en uno de los básicos de armario de muchas mujeres para looks formales. Así que si quieres verte elegante y estar preparada para cualquier reunión importante y que no te agarren las prisas, te sugerimos recrear este atuendo.

Usa faldas plisadas con camisas blancas Pinterest

Aunque, si no tienes ni idea de qué colores o estilos combinar, opta por una camisa de botones completamente blanca y una falda larga plisada de color liso o con estampado de tu preferencia. Además resulta un outfit ideal para la oficina.



Camiseta con faldas estampadas

Ahora que si quieres un look más casual y cómodo, puedes optar por camisetas básicas con faldas que tengan estampado, ya que este outfit también resulta ser una gran opción para los días de entretiempo.

Puedes usar también camisetas con estampado impreso y faldas con prints florales, geométricos o felinos Pinterest

En este atuendo, para ser más específicos, te recomendamos usar faldas de lunares o hasta de animal print con camisas de cuello redondo, ya sea de color negro o blanco. También puedes elegir las faldas que tengan estampado floral y geométrico (o del que quieras) y combinarlas con camisetas básicas blancas o grises con estampado impreso.

Blusa de manga larga en color liso con falda de cuero

Ahora que si lo tuyo es el cuero, te tenemos una gran noticia, ya que para tu buena suerte, en esta temporada será una de las máximas tendencias de moda. Sin embargo, aquí te damos una clave para combinarlo de la mejor manera en faldas.

Combina blusas de manga larga de color liso con faldas de cuero Pinterest

Te sugerimos usar una falda larga confeccionada con cuero y que tenga un corte acampanado, junto con una blusa de manga larga de color liso, para que luzcas por las calles con todo el glamour y derroches estilo.



Camisas y faldas vaqueras

No obstante, si lo que te gusta es lucir con total looks de mezclilla en casi todo momento, ¡puedes trasladar también este estilo a tus blusas y faldas para esta temporada otoñal!

También puedes elegir total looks de mezclilla con camisa y falda vaquera Pinterest

Como sugerencia, puedes elegir faldas largas vaqueras de color oscuro y combinarlas con camisas denim en tonos azules claros, para hacer un contraste en tu look y no sea totalmente monocromático.