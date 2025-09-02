Quién es Chloe Malle, la periodista que releva a Anna Wintour como editora en jefe en Vogue

El mundo de la moda está viviendo un cambio histórico: tras décadas bajo el liderazgo de Anna Wintour, Vogue tiene una nueva editora en jefe. Se trata de Chloe Malle, una periodista con un apellido de renombre y una carrera sólida en medios de comunicación.

Su llegada no solo genera la curiosidad del estilo editorial que tomará esta nueva etapa, sino también por lo que representa: un relevo generacional que promete redefinir la narrativa de esta importante publicación.

Chloe Malle, la elección correcta

Ocupar el lugar de Anna Wintour no será tarea sencilla, la legendaria editora se convirtió en sinónimo de moda, poder e iconicidad. Sin embargo, Malle llega con la determinación y experiencia de abrir un nuevo capítulo, apostando por un periodismo narrativo, inclusivo y cercano que conecte con las nuevas generaciones. El día de hoy, 2 de septiembre de 2025, se hace oficial su nombramiento como la nueva editora en jefe de la publicación que apuesta por renovarse sin perder su esencia icónica.

Chloe nació en 1985, es hija de la actriz Candice Bergen, reconocida por su gran trayectoria en Hollywood, y el director de cine Louis Malle. Al nacer en un entorno en el que el arte, la cultura y el entretenimiento formaron parte de su formación, permitieron que Chloe se desenvolviera en el centro de la vida cultural neoyorquina.

A pesar de que detrás lleva el respaldo de figuras importantes, decidió tomar un camino diferente al artístico, estudiando periodismo y graduándose en literatura y escritura en la Brown University.

Su trayectoria en medios

Luego de salir de la universidad, Chloe realizaría prácticas en The New York Observer, donde fue ascendida a redactora. Posteriormente, y aun sin hacer uso del privilegio de su apellido, se convirtió en colaboradora de la sección de estilo del New York Times. Para 2011, aplicaría al puesto de editora social en Vogue, puesto que cubrió hasta 2016, pues de ahí llegaría a convertirse en editora web y, posteriormente, a su reciente nombramiento como editora en jefe de Vogue Estados Unidos.

Sin embargo, también ha colaborado y escrito para publicaciones como Air Mail, Architectural Digest, Marie Claire, The New York Times, Town & Country, The Wall Street Journal y WSJ Magazine, donde ganaría reconocimiento por su estilo fresco, analítico y elegante de redactar.

Poseedora de un estilo propio

Si hay algo que ha definido su trayectoria es la exquisitez de su pluma. Para muchos, el estilo de Chloe se distingue por combinar de forma sofisticada el periodismo cultural con un enfoque humano y cercano. Su trabajo no contempla y habla únicamente desde la experiencia en el mundo de la moda; también aborda la literatura, el cine y la sociedad, amalgamando todo en textos que la han dotado de un sello característico que la convirtió en la candidata perfecta para ocupar el lugar de Anna.

A pesar de que Anna Wintour continuará a la cabeza de Vogue como editora global, la llegada de Chloe Malle representa una etapa de transición y modernidad, un reto que seguramente abordará con el profesionalismo que la caracteriza.