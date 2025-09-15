Suscríbete
Selena Gomez impacta los Premios Emmys 2025 con un elegante vestido rojo que arrasará este 2025

La alfombra roja de los Premios Emmy 2025 nos enamoro con Selena Gomez que apareció y literalmente nos paralizó a todos.

September 14, 2025 • 
Karen Luna
77th Primetime Emmy Awards - Arrivals

Selena Gomez impacta los Premios Emmys 2025 con un elegante vestido rojo que arrasará este 2025

Getty Images

La alfombra roja de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles tuvo un momento que nadie olvidará, hablamos de que Selena Gomez apareció y literalmente paralizó a los fotógrafos y asistentes. La cantante llegó acompañada por su prometido, Benny Blanco regalándonos un momento romántico.

El vestido rojo con el que Selena Gomez cautivo en los Emmy Awards

Selena eligió un vestido rojo escarlata de Louis Vuitton con un diseño que abrazaba su figura y que contaba con una capa dramática que caía suavemente al caminar. Era uno de esos vestidos que no solo destacan por el color, sino por cómo combina elegancia con un toque moderno.

Lo que realmente hizo que su look brillara fueron los detalles de joyería de Tiffany & Co.. Sus pendientes de rubíes y diamantes no pasaron desapercibidos; complementaban el vestido de manera sutil pero poderosa. Es increíble cómo Selena logra que cada accesorio se sienta parte de su estilo, sin sobrecargar el look, y al mismo tiempo, que resalte su personalidad y confianza.

Pero más allá de la moda, la noche también tuvo un toque tierno: Benny Blanco a su lado sonreía orgulloso, mientras la pareja caminaba tomada de la mano y compartía miradas cómplices. Fue un momento que hizo que todos los flashes y cámaras se centraran en ellos, mostrando que, a veces, la mejor forma de impactar no es solo con un vestido, sino con la presencia y conexión que transmites.

Selena ha demostrado una vez más que sabe combinar alta moda con autenticidad. Su relación con diseñadores como Louis Vuitton y su gusto impecable por las joyas de lujo hacen que cada aparición suya se convierta en una lección de estilo. Además, este look rojo, lleno de fuerza y sofisticación, seguramente marcará tendencia durante todo 2025, desde alfombras rojas hasta inspiración para quienes buscan un estilo elegante y atrevido.

En los Premios Emmy 2025, Selena Gomez nos recordó que la moda es mucho más que ropa: es actitud, presencia y confianza. Con un vestido rojo que arrasará este 2025, joyas que brillan sin esfuerzo y la compañía de su prometido, la cantante y actriz dejó claro por qué es una de las figuras más admiradas y seguidas en la industria.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
