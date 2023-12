Skinny jeans para 2024, ¿si o no? Todas las claves de esta tendencia

En los últimos años, las diferentes representantes de la moda, también llamadas ‘it girls’, se han encargado de demostrar que lo más importante a la hora de pensar un atuendo es la creatividad y la seguridad en una misma, ya que no importa si seleccionamos una tendencia que creíamos del pasado; siempre podremos hacer que en conjunto con las piezas adecuadas el fit completo luzca trendy,

Tal es el caso de los ‘skinny jeans’, una prenda que con el tiempo se fue ganando el odio de muchas mujeres para convertirse completamente en una prenda vetada de nuestros armarios. Sin embargo, este rechazo hacia lo completamente ajustado podría cambiar por completo este 2024.

Si bien, desde años previos, habíamos podido ser testigos de que los skinny jeans, en conjunto con prendas oversized continúan siendo un must, las próximas temporadas podremos notar cómo su tipo de uso se expande a muchos más tipos de combinaciones.

¿Cómo llevar skinny jeans en 2024?

Si aún no te convences acerca del regreso de los skinny jeans como básico de moda y sigues pensando en los culottes o joggers como tu mejor opción para lucir elegante, no te preocupes, a continuación te presentamos una serie de prendas con las que lograrás brillar siempre que elijas a un par de pantalones ajustados como los protagonistas de tu look.

Botas cowboy

No tengas miedo a combinar tus skinny jeans con tu mejor par de botas para lucir a la moda

Juntando dos de las tendencias más polémicas del 2023, en 2024 podrás llevar sin reparo combinaciones de cortes de jeans ajustados a la cintura con tu par de botas más llamativo y sin perder la elegancia.

Aunque no lo creas este combo inferior lucirá perfecto con suéteres de punto, camisas de mezclilla holgadas, e incluso abrigos.

White T-shirt

Ni siquiera las royals descartan el uso de este tipo de pantalones ajustados

Otra combinación infalible, si no pregúntale a Kate Middleton, es la combinación de skinny jeans con playeras básicas blancas y un par de white sneakers. Esta unión de prendas, definitivamente, te hará lucir sofisticada y relajada para acudir a cualquier situación casual, puede ser una cita o bien un paseo familiar.

Stilettos

Selena Gómez es otra celeb que no se niega al usao de skinny jeans

Otro tipo de calzado que también es 100% compatible con los jeans ceñidos son las zapatillas, ya que en conjunto son un perfecto aliado para lograr que cualquiera que sea tu tipo de figura luzca alargada y, por ende, mucho más estilizada.

Lo mejor de este combo es que puedes llevarlo con cardigans cropped, blazers o incluso camisas básicas, teniendo por seguro que tu elegancia va a potenciarse inmediatamente.

Recuerda que lo más importante para encontrar el confort en los skinny jeans y no unirte al club de sus ‘haters’, es la selección de la talla y ajuste adecuado, ya que estas dos variables jugarán a favor o en tu contra cuando decidas usarlos.