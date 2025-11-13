¿1 millón de euros? Máxima de Holanda incorpora a su joyero real nuevo broche que dejó sin aliento a la realeza

En una reciente aparición oficial en La Haya, Máxima de Holanda volvió a captar miradas con un accesorio que habla tanto de joyería como de poder simbólico. Para una visita vinculada a la salud pública, la monarca eligió un traje gris sobrio al que añadió un maxi broche floral en cristales multicolores, lucido sobre la solapa de su americana. Este diseño se suma a una colección que la reina ha convertido en su sello personal y con el que deja claro que, cuando se trata de transformar un look sobrio en un despliegue de elegancia y brillo, no hay complemento que domine mejor que el broche.

El nuevo broche que conquista a Máxima

Para la cita, la reina eligió trajes asté gris de corte impecable, acompañado por un top, bolsa de mano y stilettos del mismo tono. La neutralidad del conjunto le permitió destacar su pieza protagonista: un broche de cristales con formas florales, que lució sobre la solapa de la americana. El accesorio, con destellos en dorado y plateado, reflejó su gusto por las joyas únicas, capaces de equilibrar elegancia y modernidad en un mismo gesto.

A esta nueva incorporación se suma una de las colecciones de broches más fascinantes de la realeza europea, y uno de los gustos personales de la reina. Con este diseño, Máxima demuestra que un toque de brillo en el lugar correcto puede convertir el estilismo sobrio en una declaración de poder y feminidad.

Su fascinación por los broches

El amor de Máxima por los broches no es nuevo. A lo largo de los años, la reina ha reunido una colección envidiable de piezas con historia y carácter. Entre ellas se encuentra el broche floral diseñado por la joyería española Luz Camino, una obra artesanal con esmalte, diamantes y piedras preciosas que destaca por su realismo y delicadeza.

También posee un broche de serpiente vintage de la firma británica Sardi, que ha causado sensación por su diseño sinuoso y espíritu retro; un conjunto de tres libélulas doradas, símbolo de transformación y equilibrio; y los icónicos broches de araña de Celedonio, con los que ha sorprendido en diversas apariciones. Cada uno de ellos revela una faceta distinta de su personalidad: atrevida, creativa, con un amor evidente por las joyas con narrativa propia Y, por supuesto, su fascinación por algunos animales.

Máxima de Holanda luciendo su broche de Luz Camino. Patrick van Katwijk/Getty Images

El estilo de una reina que entiende el poder del detalle

A diferencia de otras monarcas que reservan las joyas para las grandes ocasiones, Máxima apuesta por incluirlas en su día a día, incluso en reuniones de trabajo o actos institucionales. Esa naturalidad para llevar piezas con historia sin que luzcan, hasta entre otras, es lo que la ha convertido en un icono de estilo.

Más allá del lujo, la colección de broches de Máxima de Holanda representa una forma de expresión personal, donde cada detalle cuenta una historia: la de una reina que combina arte, moda y tradición con elegancia moderna e inconfundible.