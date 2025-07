5 tiernos homenajes que el príncipe Harry dedicó a Lady Di el día de su boda con Meghan Markle (y casi nadie notó)

La boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle se celebró en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor el 19 de mayo de 2018. A la celebración asistieron más de 2 mil 600 invitados, entre quienes, por su puesto, no se encontraba Lady Di, la madre del novio, quien, lamentablemente murió 21 años antes del romántico enlace.

Recordemos que Diana de Gales falleció trágicamente el 31 de agosto de 1997 a causa de las heridas producidas en un accidente automovilístico ocurrido en el interior del túnel del Alma, en París. Este hecho dejó destrozados a sus hijos, por lo que el príncipe Harry no dudó en rendirle homenaje a su madre el día de su boda, haciendo todo lo posible para que la imagen de la “Princesa del Pueblo” estuviera presente durante la jornada.

El príncipe Harry hizo que su madre estuviera presente de manera simbólica en su vida Getty Images

Para que te des una idea más clara de cuál fue la forma en la que Meghan y Harry tuvieron presente a la figura de Diana durante antes y después de sellar su amor ante el altar. A continuación te presentamos los 5 tiernos gestos que el duque propuso para recordar a Lady Di.

Las flores de la entrada

Tal y cómo lo informó el Daily Mail, en la boda de los duques de Sussex, cuando los invitados entraron a la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, fueron recibidos por un elaborado arco de peonías blancas y rosas de jardín, las flores favoritas de la princesa Diana.

“Estas flores fueron plantadas en el Jardín Blanco del Palacio de Kensington como homenaje a Diana en 2017, en el 20 aniversario de su muerte”, añade el medio citado.

El ramo de la novia

La misma fuente señala que Harry y Meghan eligieron recordar a Diana eligiendo algunas de sus flores favoritas para usar en su ramo de novia. En un comunicado del Palacio de Kensington el día de la boda, la Casa Real explicó que era importante para los novios reconocer a Lady Di de esta manera.

El ramo de novia de Meghan Markle tuvo que ver con las preferencias de Lady Di Getty Images

El discurso de la Baronesa Fellowes

La única lectura del servicio religioso fue designada a Cynthia Jane Fellowes, Baronesa Fellowes, es una de las hermanas mayores de Lady Di, cuya voz es similar a la de Diana, según el Daily Mail. El texto se trató del octavo capítulo del Cantar de los Cantares.

Las canciones de la boda

“Harry pareció ahogarse mientras cantaba ‘Guide Me, O Thy Great Redeemer’, un himno que también se cantó en el funeral de la princesa Diana en 1997 y que era uno de los favoritos de la difunta realeza”, señala el Mail.

Sólo los seguidores de la realeza más observadores notaron los homenajes de Harry dirigidos hacia Lady Di Getty Images

Elton John como invitado

Por último, vale la pena mencionar que el príncipe Harry no olvidó incluir en su lista de invitados a una de las celebridades más cercanas a Lady Di: Sr. Elton John, quien durante el enlace interpretó varias canciones que Diana amaba, como: ‘Your Song’, ‘Tiny Dancer’, ‘Circle of Life’ y ‘I’m Still Standing’.

En conclusión, aunque el cuerpo de Lady Di no pudo estar presente en el matrimonio de su hijo menor, Harry hizo todo lo posible por enviar guiños sutiles a la imagen de su madre, quien muy probablemente hubiera estado encantada de presenciar el evento.