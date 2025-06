Afirman que Meghan Markle podría preparar un libro más polémico que el del príncipe Harry

Los rumores sobre un posible libro de memorias de Meghan Markle han cobrado fuerza en las últimas semanas, y expertos en apuestas apuntan a que podría ser incluso más impactante que Spare, la autobiografía de su esposo, el príncipe Harry, publicada en 2023.

¿Qué probabilidades hay de que Meghan Markle escriba un libro sobre la Familia Real?

Según datos de Casino Beats, las probabilidades de que la duquesa de Sussex publique un libro revelador son de 1/3, y se estima que podría superar en ventas al de Harry, con una probabilidad de 1/5. Unas cifras que reflejarían la anticipación del público ante una posible obra que revele detalles inéditos de su vida en la realeza.

Por otro lado, en una entrevista en el podcast The Jamie Kern Lima Show, la exactriz de Suits fue cuestionada sobre la posibilidad de escribir una autobiografía. Sin embargo, comentó que aún tiene “mucho más por vivir” antes de embarcarse en ese proyecto. Aunque sí expresó que le “encantaría” escribir por temas referentes a la hospitalidad y el hogar.

Expertos en realeza desaprueban la idea de que Meghan Markle escriba un libro de memorias en el que aborde su vida dentro de la Familia Real Británica Archivo

A pesar de su cautela, las especulaciones sobre el contenido potencial de sus memorias han generado expectación, ya que estas podrían abordar temas como su experiencia en la Familia Real, su salida de las funciones reales en 2020 y su vida en California. Así como detalles sobre su relación con el príncipe Harry y su papel como madre de Archie y Lilibet.

Además, la posibilidad de una autobiografía de Markle ha provocado diversas reacciones. Mientras hay quienes esperan con interés conocer su versión de los hechos, expertos en realeza critican esta idea, acusándola de aprovechar su conexión con la realeza británica para obtener beneficios comerciales.

No obstante, la atención que genera cualquier proyecto de la duquesa de Sussex indicaría que, de decidirse a escribir sus memorias, estas tendrían un impacto considerable en el público y los medios. En tanto que expertos en la industria editorial también coinciden que, de concretarse, el libro de la esposa del príncipe Harry podría generar un gran interés mediático y comercial.

Los expertos en apuestas especulan que si Meghan Markle lanza su libro de memorias, podría superar en ventas a “Spare”, el libro del príncipe Harry Getty Images

Cabe resaltar que la exactriz no ha confirmado oficialmente la publicación de sus memorias. Pero los rumores apuntan a que, incluso, podría publicarse su libro este año o en 2026.

Mientras tanto, la estadounidense continúa con sus proyectos, como su serie de Netflix, With Love, Meghan y su marca de estilo de vida, As Ever. Ambos, emprendimientos con un enfoque en temas de empoderamiento femenino, familia y bienestar.