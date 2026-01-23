Suscríbete
Andrés Mountbatten-Windsor será despojado de esta preciada posesión al abandonar Royal Lodge

El exduque de York se prepara para abandonar Royal Lodge y con ello despedirse de un elemento bastante simbólico para él, más allá de la propia residencia.

Enero 23, 2026 • 
Lily Carmona
Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor dejaría atrás importante colección tras su salida de Royal Lodge.

Getty Images

La vida de Andrés Moutbatten Windsor está por comenzar un nuevo capítulo. Luego de años de controversias y de haber sido despojado de sus títulos reales hace tan solo unos meses, el hermano menor del rey Carlos III se prepara para abandonar la residencia que fue su refugio en Royal Lodge para residir en una propiedad menos lujosa dentro del extenso patrimonio de Sandringham. Esta mudanza no solo implicará un cambio de aires para el exduque, sino que también lo hará renunciar a una posición sumamente importante para él que lo ha acompañado por décadas.

El exduque abandona Royal Lodge

Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones ubicada en Windsor Great Park, fue durante años el hogar y refugio de Andrés. Sin embargo, luego de su vinculación con el criminal Jeffrey Epstein, su salida de la residencia es un hecho eminente, la cual se suma a su pérdida de funciones oficiales, así como privilegios y protecciones que solía darle la corona.

De acuerdo con reportes “mirror”, el exduque se estaría trasladando de manera temporal a una de las propiedades ubicadas en el complejo de Sandringham, en Norfolk; esto mientras la residencia definitiva, que será su nuevo hogar en Marsh Farm, termina de ser remodelada.

La preciada posesión que el ex duque deja en Royal Lodge

Entre los objetos que Andrés no podrá conservar de su tiempo como miembro de la realeza y residente de Royal Lodge, se encuentra su famosa colección de osos de peluche, de la cual se informa que consta de aproximadamente 70 piezas y que ha sido motivo de curiosidad, ya que el exroyal dedicó tiempo importante a su cuidado.

Princesa Eugenia y príncipe Andrés

La princesa Eugenia se habría distanciado de su padre.

Getty

De acuerdo con fuentes cercanas, la colección de osos del ex duque debía mantenerse con un orden en específico, y ante cualquier mínima alteración que esta sufriera, el príncipe expresaba su evidente molestia. Con su mudanza, dicha colección tuvo que ser desmantelada y almacenada en diversos lugares, destacando que el expríncipe únicamente conservará una de las piezas.

¿Qué pasará con el expríncipe Andrés?

El panorama de Andrés para nada vaticina un futuro cercano en tranquilidad. Mucho se ha especulado sobre el distanciamiento que el exduque ha mantenido con sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, especialmente esta última, quien, de acuerdo con fuentes cercanas al palacio, ha apostado por alejarse de su padre con el objetivo de seguir causando un impacto negativo en la imagen de la corona.
A pesar de que se afirma que Andrés ha sido visiblemente afectado por la decisión de la princesa Eugenia, por su parte, la princesa Beatriz ha decidido mantener un vínculo con su padre, pero de manera discreta.

La salida de Andrés Mountbatten-Windsor de Royal Lodge no solo representa la pérdida de elementos materiales como su preciada colección de osos de peluche, sino que también su salida por completo del entorno real.

