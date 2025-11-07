Animal print, lentejuelas y un gran escote, así es el look más arriesgado de Victoria de Suecia

Victoria de Suecia se ha caracterizado por mantener una imagen clásica y discreta; sin embargo, recientemente ha dejado claro que también sabe lucir con elegancia los looks más arriesgados y extravagantes para la temporada invernal.

Durante su más reciente aparición, la royal ha impactado con un vestido que se aleja de las clásicas elecciones que usualmente hace, y demostrando que también puede marcar tendencia con las prendas de temporada.

El vestido animal print y lentejuelas de Victoria de Suecia

Victoria de Suecia ha lucido el llamativo vestido en la entrega del Premio Marcus Wallenberg 2025, un modelo de corte clásico con cuello perkins, manga larga y falda hasta los tobillos con un escote en forma circular en la espalda.

El vestido de By Malina, una firma sueca fundada en 2010 que es una de las favoritas de la princesa Victoria para las grandes ocasiones, está confeccionado en tela de animal print, un leopardo que no cae en la sobriedad por sus tonos crudo y negro, pero que brilla al estar cubierto por lentejuelas en su totalidad.

Victoria de Suecia, que suele llevar looks más minimalistas y sobrios, ha lucido este vestido con unos sencillos salones de charol negro de Gianvito Rossi y un bolso a jego de Jimmy Choo, pendientes largos de Lalique y pulsera a juego.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Victoria de Suecia usa este vestido, pues lo llevó por primera vez en noviembre de 2023, para asistir a una cena de gala organizada por la Cámara de Comercio Sueca en Alemania.

Victoria de Suecia en la entrega de premios Marcus Wallenberg 2025

El Premio Marcus Wallenberg 2025 fue otorgado al Dr. Gerald Tuskan por su trabajo pionero en la secuenciación y análisis del primer genoma arbóreo, el pasado 3 de noviembre en una ceremonia celebrada en el Grand Hotel Estocolmo, donde Victoria de Suecia fue la encargada de entregar el importante reconocimiento.

