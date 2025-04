Así es actualmente la relación de Kate Middleton y el príncipe Harry, según expertos

Cuando Kate Middleton se unió a la Familia Real en 2011, tras su matrimonio con el príncipe William, su relación con el príncipe Harry era excelente. De hecho, el duque de Sussex llegó a describir a la princesa de Gales como “la hermana que nunca tuvo”. Sin embargo, tras la publicación del libro de memorias de Harry, “Spare”, las cosas cambiaron por completo entre la futura reina y su cuñado.

Expertos aseguran que actualmente la relación entre Kate y Harry está destrozada e inmersa en una nube de “discusiones, ataques y traición”. Todo este enfriamiento en el trato del duque y su cuñada se habría ocasionado debido a que en su libro, el hijo menor de Carlos III lanzó varias acusaciones directas contra Kate, quien supuestamente habría enfrentado varias diferencias con Meghan Markle.

Según informa The Mirror, las revelaciones del príncipe Harry dañaron profundamente a Kate, sin embargo, la princesa decidió guardar silencio al respecto, centrándose en sus deberes reales y en su joven familia. Además, ex duquesa de Cambridge se encuentra concentrada en su recuperación, después de haber sido diagnosticada con cáncer el año pasado.

El libro de memorias del príncipe Harry habría herido mucho a Kate Middleton amazon.com

Se dice también que el príncipe William se siente tan afectado como Kate por las revelaciones de su hermano. De acuerdo con The Sunday Times , a pesar de las insinuaciones de Harry sobre su deseo de reunirse con su familia, el príncipe de Gales simplemente no puede superar los comentarios que hizo sobre Kate. “Es poco probable que William perdone pronto a Harry por sus desaires a Kate en Spare, entre ellos la sugerencia de que era fría con Meghan. Las personas cercanas a William dicen que su hermano rara vez se menciona en las conversaciones”.

¿Cómo se siente Kate Middleton ante la negativa del príncipe William para perdonar al Harry?

La comentarista real Katie Nicholl sugirió ante el programa Royal Exclusive de The Sun que el príncipe William se siente “molesto y se siente muy traicionado” por los Sussex, indicando que, del lado contrario, Kate Middleton podría estar abierta a una reunión después de su diagnóstico de cáncer.

“Creo que cuando uno pasa por algo como un diagnóstico de cáncer y enfrenta su propia mortalidad, se da cuenta de que la vida es corta. Es demasiado corta para las desavenencias y las peleas familiares”, aseguró la experta.

Kate Middleton tiene una firme opinión respecto a una posible reconciliación con el príncipe Harry Getty Images

Nicholl agregó: “Tal vez ese sea el papel que ella desempeñará en algún momento para sanar esa grieta, porque creo que vemos a la familia real como un símbolo de unidad”.

Tales declaraciones se adscriben a la misma lógica que Christopher Andersen expresó hace algunos meses, cuando afirmó: “Kate era muy cercana a Harry, es cierto. Tenían un vínculo especial. Compartían el mismo sentido del humor y se reían de los mismos chistes. Harry solía decir que Kate era la hermana que nunca tuvo”.

Aunque bien, en aquella ocasión, el experto dejó en claro que la princesa “entiende completamente” por qué William no ha sanado la grieta y todavía está enojado con su hermano, lo cual explica la contundente razón que impide a la princesa de Gales poner fin al conflicto familiar.