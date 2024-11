Así es como Meghan Markle planea celebrar el Día de Acción de Gracias con sus hijos este 2024

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Inglaterra, como buena madre y buena californiana ya se encuentra enseñando a sus hijos las más significativas tradiciones estadounidenses, las cuales, los pequeños de cinco y tres años han ido asumiendo como norma, tomando en cuenta que ambos han pasado la mayoría de su vida alejados de las tradiciones del Reino Unido, lugar del que también son originarios.

De esta manera, se sabe que la casa de los Sussex se rige a partir del calendario de Estados Unidos, por lo cual en estas fechas Meghan ya se encuentra preparándose para festejar una de las celebraciones más emblemáticas para los norteamericanos: el Día de Acción de Gracias.

Meghan Markle ya tiene en mente como celebrar el Día de Acción de Gracias en Montecito Getty Images

Al respecto de los planes que la duquesa tiene para esta importante efeméride, próxima a celebrarse el próximo 28 de noviembre, ella misma ha revelado algunos detalles, en una entrevista que concedió a Marie-Claire, durante una cena en Venice Beach, a la cual acudió el pasado 23 de noviembre, con los miembros de Mina’s List, una iniciativa creada en 2023 por Archewell para apoyar a las mujeres afganas asentadas en Estados Unidos.

¿Qué planes llevará a cabo Meghan Markle con sus hijos el próximo 28 de noviembre?

En el diálogo citado, la duquesa de Sussex confesó sentir emoción por el próximo Día de Gracias en Estados Unidos, ya que conforme va pasando el tiempo, sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, se hacen mayores y van comprendiendo mejor de qué se trata cada una de las tradiciones que les inculca.

Los hijos del príncipe Harry y la ex actriz tienen respectivamente “tres y cinco años, por lo que cada año es cada vez mejor”, según confesó Meghan. “Al principio, creo que, como madre de bebés, simplemente disfrutas de su presencia, pero ellos todavía no entienden todo lo que está sucediendo. Ahora estamos en una edad en la que no puedo esperar a ver lo que sucede a través de sus ojos”, añadió la estrella.

Los duques de Sussex planean tener una celebración discreta para el Día de Acción de Gracias Sussex Royal

Asimismo, Meghan aseguró que para este 2024 tiene un plan “discreto”, en la intimidad de su casa y en compañía de su madre Doria Ragland, quien reside cerca de Montecito, California, donde viven los duques. “Es genial que mi mamá esté cerca”, dijo efusivamente la también empresaria.

Meghan añadió: “Estaba pensando que en los últimos años, cuando hemos celebrado aquí el Día de Acción de Gracias, como muchos otros, siempre nos hemos asegurado de que haya espacio en la mesa para nuestros amigos que no tienen familia, lo que es realmente esencial”.

Por último, la protagonista de “Suits” reveló haber recibido bajo su techo a la activista feminista Gloria Steinem en pasadas ediciones del Día de Acción de Gracias. También confesó que alguna vez tuvo invitados prestigiosos a quienes se les ofreció pan y sal, el desarrollo de la cena siguió siendo bastante clásico.