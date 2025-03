Así fue como Meghan Markle y Gwyneth Paltrow respondieron a los rumores de su enemistad

Las especulaciones sobre una posible rivalidad entre Meghan Markle y Gwyneth Paltrow han circulado con fuerza durante los últimos días. Sin embargo, un nuevo video de la actriz de 52 años ha dejado claro que no hay fundamento en estos rumores.

¿Es cierto que Meghan Markle y Gwyneth Paltrow son rivales?

El pasado 25 de marzo, Paltrow compartió un video en su cuenta de Instagram que terminó con cualquier duda. La actriz y empresaria estadounidense, al ser preguntada por un fan sobre los rumores de una disputa con la duquesa de Sussex, respondió desconcertada.

Este fan le preguntó: "¿Estás entendiendo la disputa que las redes sociales dicen que tienes con Meghan Markle?”. A lo que la actriz respondió: “Sinceramente, no entiendo esto en absoluto”. Seguido de ello, Gwyneth giró la cámara hacia su derecha para enfocar a la duquesa de Sussex, quien apareció sentada en la cocina, y al escuchar la pregunta simplemente se encogió de hombros y rió al mismo tiempo que comía un pastel, desmitificando así cualquier tensión entre ellas.

Este gesto no solo desmentía las especulaciones, sino que mostraba una relación amigable y relajada entre ambas. Paltrow, conocida por su marca de estilo de vida “Goop”, y Markle, que lanzó recientemente su propio negocio “As Ever”, han sido comparadas en varios medios debido a que muchos consideran que estos emprendimientos son muy similares.

También, este video se da después de que Paltrow aclarara en una entrevista con Vanity Fair que no conocía profundamente a Meghan, aunque la describió como “encantadora”. “No conozco a Meghan ni a Harry. Quiero decir, he conocido a Meghan, que parece ser realmente encantadora, pero no la conozco en absoluto. Tal vez intente pasar por su equipo de seguridad y llevarles una tarta”, indicó.

Gwyneth Paltrow aseguró que no conoce a profundidad a Meghan Markle pero que sí la considera una mujer “encantadora” Instagram

En la misma plática, Paltrow también compartió un valioso consejo de su madre, la actriz Blythe Danner, quien le enseñó que “otra mujer nunca es tu competencia”. Unas palabras que dejan en claro que ni tiene ni la más mínima rivalidad con la esposa del príncipe Harry.

Por otro lado, recordemos que los rumores de esta supuesta enemistad se avivaron tras el estreno de la serie de Markle en Netflix, With Love, Meghan, que muchos fans interpretaron como un intento de la duquesa por emular el exitoso modelo de Paltrow. Sin embargo, al parecer las comparaciones no han generado conflictos, y las dos han demostrado públicamente que las especulaciones son infundadas.

Así, con una sonrisa y un gesto relajado, Meghan Markle y Gwyneth Paltrow han puesto fin a los rumores, reafirmando que no hay lugar para la competencia entre mujeres que buscan apoyarse mutuamente en sus proyectos y aspiraciones.